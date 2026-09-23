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Восточная Сибирь и Дальний Восток увеличат долю в общей добыче угля

Восточная Сибирь и Дальний Восток увеличат долю в общей добыче угля - 23.09.2026, ПРАЙМ

Восточная Сибирь и Дальний Восток увеличат долю в общей добыче угля

Восточная Сибирь и Дальний Восток увеличат свою долю в общероссийской добыче угля с 48,3% в 2024 году до 51-56% в 2036 году и до 54-57% в 2050 году, заявляется... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:20+0300

2026-09-23T11:20+0300

2026-09-23T11:20+0300

нефть

дальний восток

кемеровская область

кузбасс

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Восточная Сибирь и Дальний Восток увеличат свою долю в общероссийской добыче угля с 48,3% в 2024 году до 51-56% в 2036 году и до 54-57% в 2050 году, заявляется в обновленной программе развития угольной промышленности страны. "Основными целевыми ориентирами программы являются следующие показатели… увеличение доли регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в общем объеме добычи угля с 48,3% в 2024 году до 51-56% - в 2036 году и до 54-57% - в 2050 году", - говорится в документе. Отмечается, что в то же время в Кемеровской области (Кузбассе) получит развитие производство в неугольных секторах экономики. И доля области в общей добыче российского угля будет снижаться - с 44,8% в 2024 году до 35,1% в целевом сценарии к 2050 году. При этом объемы добычи угля будут расти (за счет роста общего намеченного по стране показателя примерно в полтора раза за этот период). Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности России. Документ определяет цели и задачи отрасли до 2050 года, меры их достижения, а также направления государственной политики в этой сфере.

дальний восток

кемеровская область

кузбасс

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нефть, дальний восток, кемеровская область, кузбасс