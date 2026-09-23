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Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки

Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки - 23.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки

Из-за рисков транспортировки через ближневосточные проливы стоимость аренды нефтяного супертанкера на маршрутах между Ближним Востоком и остальной Азией впервые | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T08:40+0300

2026-09-23T08:40+0300

2026-09-23T08:40+0300

нефть

бизнес

ближний восток

азия

китай

нпз

financial times

argus

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Из-за рисков транспортировки через ближневосточные проливы стоимость аренды нефтяного супертанкера на маршрутах между Ближним Востоком и остальной Азией впервые превысила 1,2 миллиона в сутки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли. "Стоимость аренды нефтяного супертанкера впервые превысила 1,2 миллиона долларов в день на маршрутах между Ближним Востоком и Азией, что усиливает растущее давление на мировые энергетические рынки, вызванное войной в Иране", - пишет газета. Ближневосточный конфликт привел к острой нехватке крупнейших в мире танкеров класса VLCC, поскольку судам приходится менять маршруты и преодолевать значительно большие расстояния, уточняет издание. По данным судового брокера Braemar, которые приводит Financial Times, ставки на перевозку нефти между Ближним Востоком и Китаем для крупнейших танкеров VLCC вместимостью около 2 миллионов баррелей более чем удвоились с конца августа. Для сравнения, большую часть прошлого года их аренда обходилась в 20-50 тысяч долларов в сутки. Кроме того, стоимость перевозок выросла, так как НПЗ теперь ищут нефть в более удаленных местах, из-за чего танкеры оказываются заняты на более длительные сроки, заявляет газета. Из-за изменения маршрутов индийские НПЗ закупают больше нефти в Бразилии, Гайане, Западной Африке и Северном море, что увеличивает продолжительность рейсов до 30-40 дней. Высокие транспортные расходы уже влияют на прибыльность нефтепереработки, сообщает издание. По оценке ценового агентства Argus, фрахт теперь составляет около 20% стоимости доставки нефти на НПЗ, аналитики Braemar же оценивают его долю в 20-40%. А себестоимость нефти с доставкой в ​​Азию уже приблизилась к 150 долларам за баррель.

ближний восток

азия

китай

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нефть, бизнес, ближний восток, азия, китай, нпз, financial times, argus