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Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки
Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки - 23.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки
Из-за рисков транспортировки через ближневосточные проливы стоимость аренды нефтяного супертанкера на маршрутах между Ближним Востоком и остальной Азией впервые | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T08:40+0300
2026-09-23T08:40+0300
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нефть
бизнес
ближний восток
азия
китай
нпз
financial times
argus
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Из-за рисков транспортировки через ближневосточные проливы стоимость аренды нефтяного супертанкера на маршрутах между Ближним Востоком и остальной Азией впервые превысила 1,2 миллиона в сутки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли.
"Стоимость аренды нефтяного супертанкера впервые превысила 1,2 миллиона долларов в день на маршрутах между Ближним Востоком и Азией, что усиливает растущее давление на мировые энергетические рынки, вызванное войной в Иране", - пишет газета.
Ближневосточный конфликт привел к острой нехватке крупнейших в мире танкеров класса VLCC, поскольку судам приходится менять маршруты и преодолевать значительно большие расстояния, уточняет издание.
По данным судового брокера Braemar, которые приводит Financial Times, ставки на перевозку нефти между Ближним Востоком и Китаем для крупнейших танкеров VLCC вместимостью около 2 миллионов баррелей более чем удвоились с конца августа. Для сравнения, большую часть прошлого года их аренда обходилась в 20-50 тысяч долларов в сутки.
Кроме того, стоимость перевозок выросла, так как НПЗ теперь ищут нефть в более удаленных местах, из-за чего танкеры оказываются заняты на более длительные сроки, заявляет газета. Из-за изменения маршрутов индийские НПЗ закупают больше нефти в Бразилии, Гайане, Западной Африке и Северном море, что увеличивает продолжительность рейсов до 30-40 дней.
Высокие транспортные расходы уже влияют на прибыльность нефтепереработки, сообщает издание. По оценке ценового агентства Argus, фрахт теперь составляет около 20% стоимости доставки нефти на НПЗ, аналитики Braemar же оценивают его долю в 20-40%. А себестоимость нефти с доставкой в Азию уже приблизилась к 150 долларам за баррель.
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нефть, бизнес, ближний восток, азия, китай, нпз, financial times, argus
Нефть, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, КИТАЙ, НПЗ, Financial Times, Argus
Стоимость аренды нефтяного супертанкера превысила $1 млн в сутки
Financial Times: стоимость аренды нефтяного супертанкера впервые превысила $1 млн в сутки
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Из-за рисков транспортировки через ближневосточные проливы стоимость аренды нефтяного супертанкера на маршрутах между Ближним Востоком и остальной Азией впервые превысила 1,2 миллиона в сутки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли.
"Стоимость аренды нефтяного супертанкера впервые превысила 1,2 миллиона долларов в день на маршрутах между Ближним Востоком и Азией, что усиливает растущее давление на мировые энергетические рынки, вызванное войной в Иране", - пишет газета.
Ближневосточный конфликт привел к острой нехватке крупнейших в мире танкеров класса VLCC, поскольку судам приходится менять маршруты и преодолевать значительно большие расстояния, уточняет издание.
По данным судового брокера Braemar, которые приводит Financial Times, ставки на перевозку нефти между Ближним Востоком и Китаем для крупнейших танкеров VLCC вместимостью около 2 миллионов баррелей более чем удвоились с конца августа. Для сравнения, большую часть прошлого года их аренда обходилась в 20-50 тысяч долларов в сутки.
Кроме того, стоимость перевозок выросла, так как НПЗ теперь ищут нефть в более удаленных местах, из-за чего танкеры оказываются заняты на более длительные сроки, заявляет газета. Из-за изменения маршрутов индийские НПЗ закупают больше нефти в Бразилии, Гайане, Западной Африке и Северном море, что увеличивает продолжительность рейсов до 30-40 дней.
Высокие транспортные расходы уже влияют на прибыльность нефтепереработки, сообщает издание. По оценке ценового агентства Argus, фрахт теперь составляет около 20% стоимости доставки нефти на НПЗ, аналитики Braemar же оценивают его долю в 20-40%. А себестоимость нефти с доставкой в Азию уже приблизилась к 150 долларам за баррель.