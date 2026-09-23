https://1prime.ru/20260923/tramp-873578348.html

Польская военная база будет называться "Форт-Трамп"

Польская военная база будет называться "Форт-Трамп" - 23.09.2026, ПРАЙМ

Польская военная база будет называться "Форт-Трамп"

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что постоянная военная база США в случае ее открытия в Польше будет называться "Форт-Трамп" в честь американского... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:10+0300

2026-09-23T09:10+0300

2026-09-23T09:10+0300

мировая экономика

общество

сша

польша

германия

дональд трамп

кароль навроцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что постоянная военная база США в случае ее открытия в Польше будет называться "Форт-Трамп" в честь американского лидера Дональда Трампа, и выразил надежду, что строительство объекта завершат при президентстве Трампа. "Когда работа будет завершена американской администрацией, обоими правительствами, я думаю, президент Трамп лично сможет присутствовать на открытии "Форт-Трампа", - заявил Навроцкий в интервью агентству Блумберг. Он выразил уверенность, что решение США по созданию базы - лишь вопрос времени, и хотел бы, чтобы строительство завершилось перед окончанием срока Трампа в 2029 году. Навроцкий отметил, что Польша готова будет принять часть военных США из Германии, если Штаты решат сократить свое присутствие там. По поводу потенциального создания базы Навроцкий добавил, что необходимо решить еще некоторые административные и финансовые вопросы. В начале июня Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу. Недавно в Польше находилась американская делегация, которая занималась выбором места для размещения военной базы.

сша

польша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, польша, германия, дональд трамп, кароль навроцкий