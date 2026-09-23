https://1prime.ru/20260923/tramp-873578982.html
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:14+0300
2026-09-23T09:14+0300
2026-09-23T09:14+0300
нефть
южная корея
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/17/873578870_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d441bba91f4e96aee518ea71467d14f0.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и судостроения, передает агентство Reuters со ссылкой на офис южнокорейского лидера. "Ли и Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подводных лодок, переработки топлива, судостроения", - передает Reuters. Как отмечает агентство, президенты провели тридцатиминутную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью Йорке.
южная корея
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/17/873578870_269:0:2802:1900_1920x0_80_0_0_f74c50c9b2498e34a9dd1c65baa23011.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, южная корея, сша, дональд трамп, оон
Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, Дональд Трамп, ООН
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок
Reuters: Ли Чжэ Мен и Трамп подтвердили решимость сотрудничать в области атомных подлодок