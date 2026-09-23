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Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок

Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок - 23.09.2026, ПРАЙМ

Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:14+0300

2026-09-23T09:14+0300

2026-09-23T09:14+0300

нефть

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и судостроения, передает агентство Reuters со ссылкой на офис южнокорейского лидера. "Ли и Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подводных лодок, переработки топлива, судостроения", - передает Reuters. Как отмечает агентство, президенты провели тридцатиминутную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью Йорке.

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нефть, южная корея, сша, дональд трамп, оон