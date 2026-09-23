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Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:14+0300
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нефть
южная корея
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и судостроения, передает агентство Reuters со ссылкой на офис южнокорейского лидера. "Ли и Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подводных лодок, переработки топлива, судостроения", - передает Reuters. Как отмечает агентство, президенты провели тридцатиминутную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью Йорке.
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нефть, южная корея, сша, дональд трамп, оон
Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, Дональд Трамп, ООН
09:14 23.09.2026
 
Ли Чжэ Мен и Трамп продолжат сотрудничество в области атомных подлодок

Reuters: Ли Чжэ Мен и Трамп подтвердили решимость сотрудничать в области атомных подлодок

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подлодок, переработки топлива и судостроения, передает агентство Reuters со ссылкой на офис южнокорейского лидера.
"Ли и Трамп подтвердили решимость углублять сотрудничество в области атомных подводных лодок, переработки топлива, судостроения", - передает Reuters.
Как отмечает агентство, президенты провели тридцатиминутную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью Йорке.
 
НефтьЮЖНАЯ КОРЕЯСШАДональд ТрампООН
 
 
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