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ЦБ ОАЭ ограничил работу филиалов иранского банка

ЦБ ОАЭ ограничил работу филиалов иранского банка - 23.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ ОАЭ ограничил работу филиалов иранского банка

Центральный банк ОАЭ ввел ограничительные меры в отношении работающих в стране филиалов иранского банка Bank Melli Iran, сообщается в заявлении эмиратского... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:43+0300

2026-09-23T17:43+0300

2026-09-23T17:51+0300

финансы

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центральный банк

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ДУБАЙ, 23 сен - ПРАЙМ. Центральный банк ОАЭ ввел ограничительные меры в отношении работающих в стране филиалов иранского банка Bank Melli Iran, сообщается в заявлении эмиратского центробанка. "Было принято решение запретить всем филиалам Bank Melli Iran, работающим в ОАЭ, осуществлять любые финансовые операции в Иран и из Ирана, включая торговое финансирование и денежные переводы", - отмечается в заявлении ЦБ. Согласно эмиратскому центробанку, эти меры были приняты в результате нарушений, связанных с несоблюдением действующего в ОАЭ законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств, а также финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Bank Melli Iran является одним из ведущих коммерческих банков Ирана. Он был основан в 1928 году и выполнял функции центрального банка страны до 1960 года.

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финансы, банки, оаэ, иран, центральные банки, центральный банк