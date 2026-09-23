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Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля
Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:15+0300
2026-09-23T19:15+0300
китайский юань
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 12,7 рубля.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа
19:15 23.09.2026
 
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля

Курс юаня на Московской бирже вырос на 10 копеек и составил 12,7 рубля

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 12,7 рубля.
 
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