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Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля

Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,7 рубля

Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:15+0300

2026-09-23T19:15+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 12,7 рубля.

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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа