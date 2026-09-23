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Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,7%

Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,7% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,7%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 18 сентября, увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% -... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:49+0300

2026-09-23T17:49+0300

2026-09-23T17:55+0300

нефть

сша

энергетика

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 18 сентября, увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 426,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 23,7 миллиона баррелей с 21,5 миллиона.Запасы бензина опустились на 1,7 миллиона баррелей (на 0,8%) - до 206 миллионов. Ожидался рост на 0,1 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов сократились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,4%) - до 107,4 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 0,6 миллиона баррелей.

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нефть, сша