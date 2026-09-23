Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/zhukovskij-873601007.html
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский
Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:21+0300
2026-09-23T16:21+0300
бизнес
тель-авив
пермь
жуковский
red wings
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873601007.jpg?1790169681
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Посадка рейса Red Wings WZ016 Тель-Авив – Жуковский на запасном аэродроме аэропорта Перми была штатной. Самолет приземлился для дозаправки из-за ограничений воздушного пространства по маршруту... После этого воздушное судно благополучно прибыло в Жуковский", - сообщили в Red Wings. Сейчас самолет штатно выполняет следующий рейс по расписанию, добавили в авиакомпании.
тель-авив
пермь
жуковский
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, тель-авив, пермь, жуковский, red wings
Бизнес, Тель-Авив, ПЕРМЬ, жуковский, Red Wings
16:21 23.09.2026
 
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский

Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский после незапланированной посадки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Посадка рейса Red Wings WZ016 Тель-Авив – Жуковский на запасном аэродроме аэропорта Перми была штатной. Самолет приземлился для дозаправки из-за ограничений воздушного пространства по маршруту... После этого воздушное судно благополучно прибыло в Жуковский", - сообщили в Red Wings.
Сейчас самолет штатно выполняет следующий рейс по расписанию, добавили в авиакомпании.
 
БизнесТель-АвивПЕРМЬжуковскийRed Wings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала