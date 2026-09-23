https://1prime.ru/20260923/zhukovskij-873601007.html
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский
Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:21+0300
2026-09-23T16:21+0300
2026-09-23T16:21+0300
бизнес
тель-авив
пермь
жуковский
red wings
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873601007.jpg?1790169681
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Посадка рейса Red Wings WZ016 Тель-Авив – Жуковский на запасном аэродроме аэропорта Перми была штатной. Самолет приземлился для дозаправки из-за ограничений воздушного пространства по маршруту... После этого воздушное судно благополучно прибыло в Жуковский", - сообщили в Red Wings.
Сейчас самолет штатно выполняет следующий рейс по расписанию, добавили в авиакомпании.
тель-авив
пермь
жуковский
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, тель-авив, пермь, жуковский, red wings
Бизнес, Тель-Авив, ПЕРМЬ, жуковский, Red Wings
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский
Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский после незапланированной посадки
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Посадка рейса Red Wings WZ016 Тель-Авив – Жуковский на запасном аэродроме аэропорта Перми была штатной. Самолет приземлился для дозаправки из-за ограничений воздушного пространства по маршруту... После этого воздушное судно благополучно прибыло в Жуковский", - сообщили в Red Wings.
Сейчас самолет штатно выполняет следующий рейс по расписанию, добавили в авиакомпании.