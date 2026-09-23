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Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский

Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский - 23.09.2026, ПРАЙМ

Рейс Red Wings из Тель-Авива прибыл в Жуковский

Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:21+0300

2026-09-23T16:21+0300

2026-09-23T16:21+0300

бизнес

тель-авив

пермь

жуковский

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прибыл в аэропорт "Жуковский" после незапланированной посадки в аэропорту Перми из-за ограничений воздушного пространства, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Посадка рейса Red Wings WZ016 Тель-Авив – Жуковский на запасном аэродроме аэропорта Перми была штатной. Самолет приземлился для дозаправки из-за ограничений воздушного пространства по маршруту... После этого воздушное судно благополучно прибыло в Жуковский", - сообщили в Red Wings. Сейчас самолет штатно выполняет следующий рейс по расписанию, добавили в авиакомпании.

тель-авив

пермь

жуковский

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бизнес, тель-авив, пермь, жуковский, red wings