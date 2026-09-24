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Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах - 24.09.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах
Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед осенними школьными каникулами: туристам не стоит ждать горящих туров, если семьям... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:39+0300
2026-09-24T10:28+0300
туризм
бизнес
египет
красное море
атор
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед осенними школьными каникулами: туристам не стоит ждать горящих туров, если семьям важны определенные даты или отель, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Снижения цен на туры в Египет перед школьными каникулами туроператоры не ожидают. "Горящие" предложения могут появиться, но, скорее всего, на менее востребованные отели. Если семье важны конкретные даты, гостиница или категория номера, откладывать бронирование рискованно", - говорится в сообщении. По данным АТОР, стоимость недельного тура в Египет на семью из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе "все включено" стартует от 196 тысяч рублей, а в популярных отелях уже начинают заканчиваться отдельные категории номеров. Как отметили туроператоры, ближе к осенним каникулам выбор номеров в популярных отелях Египта на Красном море заметно сократится. Ранее в АТОР отмечали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.
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туризм, бизнес, египет, красное море, атор
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, Красное море, АТОР
09:39 24.09.2026 (обновлено: 10:28 24.09.2026)
 
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах

Туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед школьными каникулами

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед осенними школьными каникулами: туристам не стоит ждать горящих туров, если семьям важны определенные даты или отель, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Снижения цен на туры в Египет перед школьными каникулами туроператоры не ожидают. "Горящие" предложения могут появиться, но, скорее всего, на менее востребованные отели. Если семье важны конкретные даты, гостиница или категория номера, откладывать бронирование рискованно", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, стоимость недельного тура в Египет на семью из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе "все включено" стартует от 196 тысяч рублей, а в популярных отелях уже начинают заканчиваться отдельные категории номеров.
Как отметили туроператоры, ближе к осенним каникулам выбор номеров в популярных отелях Египта на Красном море заметно сократится.
Ранее в АТОР отмечали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.
 
ТуризмБизнесЕГИПЕТКрасное мореАТОР
 
 
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