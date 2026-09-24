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Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах

Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах - 24.09.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Египте на каникулах

Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед осенними школьными каникулами: туристам не стоит ждать горящих туров, если семьям... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:39+0300

2026-09-24T09:39+0300

2026-09-24T10:28+0300

туризм

бизнес

египет

красное море

атор

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых семей в Египте перед осенними школьными каникулами: туристам не стоит ждать горящих туров, если семьям важны определенные даты или отель, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Снижения цен на туры в Египет перед школьными каникулами туроператоры не ожидают. "Горящие" предложения могут появиться, но, скорее всего, на менее востребованные отели. Если семье важны конкретные даты, гостиница или категория номера, откладывать бронирование рискованно", - говорится в сообщении. По данным АТОР, стоимость недельного тура в Египет на семью из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе "все включено" стартует от 196 тысяч рублей, а в популярных отелях уже начинают заканчиваться отдельные категории номеров. Как отметили туроператоры, ближе к осенним каникулам выбор номеров в популярных отелях Египта на Красном море заметно сократится. Ранее в АТОР отмечали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.

египет

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туризм, бизнес, египет, красное море, атор