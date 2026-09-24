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В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу

В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу - 24.09.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу

Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:42+0300

2026-09-24T12:42+0300

2026-09-24T12:42+0300

туризм

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греция

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франция

атор

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "До новогодних поездок остается чуть больше трех месяцев, но сроки оформления шенгенских виз сейчас сильно различаются. Греция, Венгрия, Испания и Франция еще оставляют запас по времени", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, быстрее всего можно оформить визу в Грецию и Венгрию, где документы рассматриваются три-шесть и три-пять недель соответственно. "Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени для новогодней поездки. Испанские визы после подачи документов выходят примерно за четыре-шесть недель, но свободные слоты появляются партиями и быстро разбираются", - добавили в АТОР. При этом в Италию в настоящее время оформлять шенгенскую визу для новогоднего отдыха рискованно. "Для большинства направлений туроператоры советуют не откладывать подачу дальше середины октября", - пояснили в ассоциации. Там отметили, что в 2026 году количество обращений за шенгенскими визами среди россиян выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не означает такого же роста турпотока в Европу. Одной из причин является изменения визовой практики: россиянам теперь значительно чаще приходится получать новую визу под каждую поездку.

греция

венгрия

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туризм, бизнес, россия, греция, венгрия, франция, атор