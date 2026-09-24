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В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу - 24.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу
Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:42+0300
2026-09-24T12:42+0300
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туризм
бизнес
россия
греция
венгрия
франция
атор
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"До новогодних поездок остается чуть больше трех месяцев, но сроки оформления шенгенских виз сейчас сильно различаются. Греция, Венгрия, Испания и Франция еще оставляют запас по времени", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, быстрее всего можно оформить визу в Грецию и Венгрию, где документы рассматриваются три-шесть и три-пять недель соответственно.
"Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени для новогодней поездки. Испанские визы после подачи документов выходят примерно за четыре-шесть недель, но свободные слоты появляются партиями и быстро разбираются", - добавили в АТОР.
При этом в Италию в настоящее время оформлять шенгенскую визу для новогоднего отдыха рискованно. "Для большинства направлений туроператоры советуют не откладывать подачу дальше середины октября", - пояснили в ассоциации.
Там отметили, что в 2026 году количество обращений за шенгенскими визами среди россиян выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не означает такого же роста турпотока в Европу. Одной из причин является изменения визовой практики: россиянам теперь значительно чаще приходится получать новую визу под каждую поездку.
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туризм, бизнес, россия, греция, венгрия, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу
АТОР: россияне могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"До новогодних поездок остается чуть больше трех месяцев, но сроки оформления шенгенских виз сейчас сильно различаются. Греция, Венгрия, Испания и Франция еще оставляют запас по времени", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, быстрее всего можно оформить визу в Грецию и Венгрию, где документы рассматриваются три-шесть и три-пять недель соответственно.
"Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени для новогодней поездки. Испанские визы после подачи документов выходят примерно за четыре-шесть недель, но свободные слоты появляются партиями и быстро разбираются", - добавили в АТОР.
При этом в Италию в настоящее время оформлять шенгенскую визу для новогоднего отдыха рискованно. "Для большинства направлений туроператоры советуют не откладывать подачу дальше середины октября", - пояснили в ассоциации.
Там отметили, что в 2026 году количество обращений за шенгенскими визами среди россиян выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не означает такого же роста турпотока в Европу. Одной из причин является изменения визовой практики: россиянам теперь значительно чаще приходится получать новую визу под каждую поездку.