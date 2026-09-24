Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/ator-873635424.html
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу - 24.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу
Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:42+0300
2026-09-24T12:42+0300
туризм
бизнес
россия
греция
венгрия
франция
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873635424.jpg?1790242923
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "До новогодних поездок остается чуть больше трех месяцев, но сроки оформления шенгенских виз сейчас сильно различаются. Греция, Венгрия, Испания и Франция еще оставляют запас по времени", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, быстрее всего можно оформить визу в Грецию и Венгрию, где документы рассматриваются три-шесть и три-пять недель соответственно. "Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени для новогодней поездки. Испанские визы после подачи документов выходят примерно за четыре-шесть недель, но свободные слоты появляются партиями и быстро разбираются", - добавили в АТОР. При этом в Италию в настоящее время оформлять шенгенскую визу для новогоднего отдыха рискованно. "Для большинства направлений туроператоры советуют не откладывать подачу дальше середины октября", - пояснили в ассоциации. Там отметили, что в 2026 году количество обращений за шенгенскими визами среди россиян выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не означает такого же роста турпотока в Европу. Одной из причин является изменения визовой практики: россиянам теперь значительно чаще приходится получать новую визу под каждую поездку.
греция
венгрия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, греция, венгрия, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
12:42 24.09.2026
 
В АТОР рассказали, куда россияне могут успеть оформить шенгенскую визу

АТОР: россияне могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российские туристы могут успеть оформить шенгенскую визу для новогоднего отдыха в Греции, Венгрии, Испании и Франции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"До новогодних поездок остается чуть больше трех месяцев, но сроки оформления шенгенских виз сейчас сильно различаются. Греция, Венгрия, Испания и Франция еще оставляют запас по времени", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, быстрее всего можно оформить визу в Грецию и Венгрию, где документы рассматриваются три-шесть и три-пять недель соответственно.
"Испания и Франция тоже пока оставляют достаточно времени для новогодней поездки. Испанские визы после подачи документов выходят примерно за четыре-шесть недель, но свободные слоты появляются партиями и быстро разбираются", - добавили в АТОР.
При этом в Италию в настоящее время оформлять шенгенскую визу для новогоднего отдыха рискованно. "Для большинства направлений туроператоры советуют не откладывать подачу дальше середины октября", - пояснили в ассоциации.
Там отметили, что в 2026 году количество обращений за шенгенскими визами среди россиян выросло на 15-25% по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не означает такого же роста турпотока в Европу. Одной из причин является изменения визовой практики: россиянам теперь значительно чаще приходится получать новую визу под каждую поездку.
 
ТуризмБизнесРОССИЯГРЕЦИЯВЕНГРИЯФРАНЦИЯАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала