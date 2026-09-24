Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/ator-873643449.html
АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога
АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога - 24.09.2026, ПРАЙМ
АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство Мальдив исключить российских туроператоров из-под нового механизма налогообложения иностранного... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:02+0300
2026-09-24T15:05+0300
туризм
бизнес
атор
мальдивы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873643449.jpg?1790251539
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство Мальдив исключить российских туроператоров из-под нового механизма налогообложения иностранного турбизнеса, сообщила ассоциация. В АТОР уточнили, что с 1 октября 2026 года вступают в силу изменения налогового законодательства Мальдив, которые обяжут иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге. "АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования к туроператорам до урегулирования вопроса. Ассоциация подчеркивает, что новые требования по фактически двойному налогообложению российских туроператоров делают мальдивское направление менее конкурентоспособным по сравнению с другими премиальными курортами и могут привести к снижению турпотока", - говорится в сообщении. В АТОР отметили, что направила официальное обращение в министерство туризма и авиации Мальдивской Республики, а также проинформировала Минэкономразвития РФ о рисках для российского бизнеса. "Новый механизм фактически приводит к обложению налогом маржи российского туроператора, который уже платит налоги в России", - подчеркнули в ассоциации. Там объяснили, что российские компании приобретают услуги мальдивских отелей по стоимости, уже включающей местные налоги. При этом маржа российского туроператора создается в России. Дополнительное налогообложение этой маржи означает введение сбора с бизнеса, который сегодня за собственный счет обеспечивает продвижение Мальдив на российском рынке, контрактуя отели, авиаперевозку, и вкладываясь в продвижение направления. "Кроме того, для проверки маржи российских компаний мальдивским налоговым органам потребовался бы доступ к их финансовой отчетности, договорам и расчетам на территории РФ, что невозможно, так как эти процессы регулируются исключительно российским законодательством", - добавили в АТОР.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, атор, мальдивы, россия
Туризм, Бизнес, АТОР, МАЛЬДИВЫ, РОССИЯ
15:02 24.09.2026 (обновлено: 15:05 24.09.2026)
 
АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога

АТОР попросила Мальдивы исключить российских туроператоров из-под нового налога

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство Мальдив исключить российских туроператоров из-под нового механизма налогообложения иностранного турбизнеса, сообщила ассоциация.
В АТОР уточнили, что с 1 октября 2026 года вступают в силу изменения налогового законодательства Мальдив, которые обяжут иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге.
"АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования к туроператорам до урегулирования вопроса. Ассоциация подчеркивает, что новые требования по фактически двойному налогообложению российских туроператоров делают мальдивское направление менее конкурентоспособным по сравнению с другими премиальными курортами и могут привести к снижению турпотока", - говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что направила официальное обращение в министерство туризма и авиации Мальдивской Республики, а также проинформировала Минэкономразвития РФ о рисках для российского бизнеса.
"Новый механизм фактически приводит к обложению налогом маржи российского туроператора, который уже платит налоги в России", - подчеркнули в ассоциации.
Там объяснили, что российские компании приобретают услуги мальдивских отелей по стоимости, уже включающей местные налоги. При этом маржа российского туроператора создается в России. Дополнительное налогообложение этой маржи означает введение сбора с бизнеса, который сегодня за собственный счет обеспечивает продвижение Мальдив на российском рынке, контрактуя отели, авиаперевозку, и вкладываясь в продвижение направления.
"Кроме того, для проверки маржи российских компаний мальдивским налоговым органам потребовался бы доступ к их финансовой отчетности, договорам и расчетам на территории РФ, что невозможно, так как эти процессы регулируются исключительно российским законодательством", - добавили в АТОР.
 
ТуризмБизнесАТОРМАЛЬДИВЫРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала