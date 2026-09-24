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АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога

АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога - 24.09.2026, ПРАЙМ

АТОР призвала Мальдивы вывести туроператоров из России из-под нового налога

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство Мальдив исключить российских туроператоров из-под нового механизма налогообложения иностранного... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:02+0300

2026-09-24T15:02+0300

2026-09-24T15:05+0300

туризм

бизнес

атор

мальдивы

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство Мальдив исключить российских туроператоров из-под нового механизма налогообложения иностранного турбизнеса, сообщила ассоциация. В АТОР уточнили, что с 1 октября 2026 года вступают в силу изменения налогового законодательства Мальдив, которые обяжут иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST по ставке 17% с продажи услуг на архипелаге. "АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования к туроператорам до урегулирования вопроса. Ассоциация подчеркивает, что новые требования по фактически двойному налогообложению российских туроператоров делают мальдивское направление менее конкурентоспособным по сравнению с другими премиальными курортами и могут привести к снижению турпотока", - говорится в сообщении. В АТОР отметили, что направила официальное обращение в министерство туризма и авиации Мальдивской Республики, а также проинформировала Минэкономразвития РФ о рисках для российского бизнеса. "Новый механизм фактически приводит к обложению налогом маржи российского туроператора, который уже платит налоги в России", - подчеркнули в ассоциации. Там объяснили, что российские компании приобретают услуги мальдивских отелей по стоимости, уже включающей местные налоги. При этом маржа российского туроператора создается в России. Дополнительное налогообложение этой маржи означает введение сбора с бизнеса, который сегодня за собственный счет обеспечивает продвижение Мальдив на российском рынке, контрактуя отели, авиаперевозку, и вкладываясь в продвижение направления. "Кроме того, для проверки маржи российских компаний мальдивским налоговым органам потребовался бы доступ к их финансовой отчетности, договорам и расчетам на территории РФ, что невозможно, так как эти процессы регулируются исключительно российским законодательством", - добавили в АТОР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, атор, мальдивы, россия