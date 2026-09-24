Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/bp-873665565.html
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе - 24.09.2026, ПРАЙМ
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе
Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:06+0300
2026-09-24T22:06+0300
нефть
сша
техас
bp
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873665565.jpg?1790276809
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "BP рассматривает возможность приобретения активов Devon Energy в Южном Техасе в рамках возобновленных усилий британского нефтяного гиганта по расширению своей базы сланцевых активов в Соединенных Штатах", - пишет Рейтер. Агентство указывает, что BP интересуется участками в крупнейшем сланцевом нефтегазовом бассейне на юге Техаса - Eagle Ford. Рейтер добавляет, что текущая добыча в бассейне оценивается в 77 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что это месторождение оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Однако агентство подчеркивает, что нет гарантий того, что BP в будущем приобретет данные активы или даже официально подаст на них заявку. BP и Devon Energy отказались от комментариев. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
сша
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, техас, bp
Нефть, США, ТЕХАС, BP
22:06 24.09.2026
 
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе

Reuters: BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"BP рассматривает возможность приобретения активов Devon Energy в Южном Техасе в рамках возобновленных усилий британского нефтяного гиганта по расширению своей базы сланцевых активов в Соединенных Штатах", - пишет Рейтер.
Агентство указывает, что BP интересуется участками в крупнейшем сланцевом нефтегазовом бассейне на юге Техаса - Eagle Ford. Рейтер добавляет, что текущая добыча в бассейне оценивается в 77 тысяч баррелей в сутки.
Отмечается, что это месторождение оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
Однако агентство подчеркивает, что нет гарантий того, что BP в будущем приобретет данные активы или даже официально подаст на них заявку.
BP и Devon Energy отказались от комментариев.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
 
НефтьСШАТЕХАСBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала