https://1prime.ru/20260924/bp-873665565.html

BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе

BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе - 24.09.2026, ПРАЙМ

BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе

Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:06+0300

2026-09-24T22:06+0300

2026-09-24T22:06+0300

нефть

сша

техас

bp

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873665565.jpg?1790276809

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "BP рассматривает возможность приобретения активов Devon Energy в Южном Техасе в рамках возобновленных усилий британского нефтяного гиганта по расширению своей базы сланцевых активов в Соединенных Штатах", - пишет Рейтер. Агентство указывает, что BP интересуется участками в крупнейшем сланцевом нефтегазовом бассейне на юге Техаса - Eagle Ford. Рейтер добавляет, что текущая добыча в бассейне оценивается в 77 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что это месторождение оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Однако агентство подчеркивает, что нет гарантий того, что BP в будущем приобретет данные активы или даже официально подаст на них заявку. BP и Devon Energy отказались от комментариев. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, техас, bp