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BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе - 24.09.2026, ПРАЙМ
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе
Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:06+0300
2026-09-24T22:06+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"BP рассматривает возможность приобретения активов Devon Energy в Южном Техасе в рамках возобновленных усилий британского нефтяного гиганта по расширению своей базы сланцевых активов в Соединенных Штатах", - пишет Рейтер.
Агентство указывает, что BP интересуется участками в крупнейшем сланцевом нефтегазовом бассейне на юге Техаса - Eagle Ford. Рейтер добавляет, что текущая добыча в бассейне оценивается в 77 тысяч баррелей в сутки.
Отмечается, что это месторождение оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
Однако агентство подчеркивает, что нет гарантий того, что BP в будущем приобретет данные активы или даже официально подаст на них заявку.
BP и Devon Energy отказались от комментариев.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
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нефть, сша, техас, bp
BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе
Reuters: BP может приобрести активы Devon Energy в Южном Техасе
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP думает о приобретении активов Devon Energy в Южном Техасе с целью расширить портфель сланцевых месторождений в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"BP рассматривает возможность приобретения активов Devon Energy в Южном Техасе в рамках возобновленных усилий британского нефтяного гиганта по расширению своей базы сланцевых активов в Соединенных Штатах", - пишет Рейтер.
Агентство указывает, что BP интересуется участками в крупнейшем сланцевом нефтегазовом бассейне на юге Техаса - Eagle Ford. Рейтер добавляет, что текущая добыча в бассейне оценивается в 77 тысяч баррелей в сутки.
Отмечается, что это месторождение оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
Однако агентство подчеркивает, что нет гарантий того, что BP в будущем приобретет данные активы или даже официально подаст на них заявку.
BP и Devon Energy отказались от комментариев.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.