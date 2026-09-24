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Цена нефти Brent поднялась выше 106 долларов

Цена нефти Brent поднялась выше 106 долларов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Цена нефти Brent поднялась выше 106 долларов

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, стоимость барреля марки Brent находится выше 106 долларов - впервые с 17 сентября, следует из данных торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:24+0300

2026-09-24T11:24+0300

2026-09-24T11:24+0300

нефть

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, стоимость барреля марки Brent находится выше 106 долларов - впервые с 17 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 11.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,15% относительно предыдущего закрытия - до 106,33 доллара за баррель. Показатель впервые с 17 сентября поднялся выше отметки в 106 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,6% - до 94,56 доллара за баррель.

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нефть