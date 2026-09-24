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Чехия намерена отсрочить заседание Евросовета по системе квот на выбросы - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Чехия намерена отсрочить заседание Евросовета по системе квот на выбросы
Чехия намерена отсрочить заседание Евросовета по системе квот на выбросы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Чехия намерена отсрочить заседание Евросовета по системе квот на выбросы
Чехия намерена добиться отсрочки предстоящего заседания Евросовета по системе квот на выбросы в рамках системы ETS2, чтобы предотвратить дальнейшее повышение... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:51+0300
2026-09-24T22:51+0300
нефть
европа
чехия
ес
евросовет
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ПРАГА, 24 сен – ПРАЙМ. Чехия намерена добиться отсрочки предстоящего заседания Евросовета по системе квот на выбросы в рамках системы ETS2, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цен на топливо, заявил премьер Андрей Бабиш. "Главная проблема с дорогим топливом - недостаточная мощность европейских нефтеперерабатывающих заводов. Но Европа пока никак не решает эту проблему. Именно поэтому я намерен призвать европейских коллег к отсрочке проведения заседания Евросовета по квотам на выбросы в рамках системы ETS2 и, тем самым, к отсрочке внедрения этой системы в странах Евросоюза", - сказал Бабиш журналистам. Внедрение этой системы в настоящее время приведет лишь к еще большему подорожанию автомобильного топлива, считает он. По мнению чешского премьера, ЕС проявляет удивительную пассивность на фоне быстрого роста цен на автомобильное топливо по всей Европе. Система квот на выбросы ETS призвана мотивировать компании к сокращению выбросов. Компании должны покупать квоты на каждую тонну выброшенного CO2. Чем больше выбросов, тем выше затраты компаний, и поэтому им выгодно инвестировать в более чистые технологии. ETS1 - это основной европейский рынок квот на выбросы, он касается энергетики, крупной промышленности и воздушного транспорта в ЕС. Система ETS2 должна быть введена в эксплуатацию с задержкой в ​​один год, в 2028 году, и должна касаться автомобильного транспорта и отопления зданий.
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нефть, европа, чехия, ес, евросовет
Нефть, ЕВРОПА, ЧЕХИЯ, ЕС, Евросовет
22:51 24.09.2026
 
Чехия намерена отсрочить заседание Евросовета по системе квот на выбросы

Премьер Бабиш: Чехия намерена отсрочить заседание Евросовета по квотам на выбросы

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ПРАГА, 24 сен – ПРАЙМ. Чехия намерена добиться отсрочки предстоящего заседания Евросовета по системе квот на выбросы в рамках системы ETS2, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цен на топливо, заявил премьер Андрей Бабиш.
"Главная проблема с дорогим топливом - недостаточная мощность европейских нефтеперерабатывающих заводов. Но Европа пока никак не решает эту проблему. Именно поэтому я намерен призвать европейских коллег к отсрочке проведения заседания Евросовета по квотам на выбросы в рамках системы ETS2 и, тем самым, к отсрочке внедрения этой системы в странах Евросоюза", - сказал Бабиш журналистам.
Внедрение этой системы в настоящее время приведет лишь к еще большему подорожанию автомобильного топлива, считает он.
По мнению чешского премьера, ЕС проявляет удивительную пассивность на фоне быстрого роста цен на автомобильное топливо по всей Европе.
Система квот на выбросы ETS призвана мотивировать компании к сокращению выбросов. Компании должны покупать квоты на каждую тонну выброшенного CO2. Чем больше выбросов, тем выше затраты компаний, и поэтому им выгодно инвестировать в более чистые технологии.
ETS1 - это основной европейский рынок квот на выбросы, он касается энергетики, крупной промышленности и воздушного транспорта в ЕС. Система ETS2 должна быть введена в эксплуатацию с задержкой в ​​один год, в 2028 году, и должна касаться автомобильного транспорта и отопления зданий.
 
НефтьЕВРОПАЧЕХИЯЕСЕвросовет
 
 
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