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Добыча нефти "Русснефтью" в первом полугодии снизилась на 2,7%

Добыча нефти "Русснефтью" в первом полугодии снизилась на 2,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти "Русснефтью" в первом полугодии снизилась на 2,7%

Добыча нефти "Русснефтью" в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,7% - до 2,961 миллиона тонн, сообщила компания в отчете эмитента. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:58+0300

нефть

русснефть

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти "Русснефтью" в первом полугодии 2026 года снизилась на 2,7% - до 2,961 миллиона тонн, сообщила компания в отчете эмитента. "В первом полугодии 2026 года ПАО НК "Русснефть" осуществляло добычу на 71 месторождении, суммарный объем добычи нефти компанией составил 2,961 миллиона тонн, природного газа – 0,153 миллиарда кубометров и попутного нефтяного газа - 0,872 миллиарда кубометров", - говорится в документе. В аналогичном периоде прошлого года добыча нефти составила 3,043 миллиона тонн, газа - 0,139 миллиарда кубометров, а ПНГ - 0,886 миллиарда кубометров. "По отношению к первому полугодию 2025 года выполнение по добыче нефти в первом полугодии 2026 года составило 97,3%, что объясняется сокращением добычи от ввода новых скважин и геолого-технических мероприятий", - добавляется в отчете. "Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

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нефть, русснефть