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Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июле снизился - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июле снизился
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июле снизился - 24.09.2026, ПРАЙМ
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июле снизился
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта и суммарного экспорта в июле продолжили снижение, достигнув самых низких уровней с мая 2025 года и июня 2021 года... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:00+0300
2026-09-24T10:27+0300
нефть
саудовская аравия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта и суммарного экспорта в июле продолжили снижение, достигнув самых низких уровней с мая 2025 года и июня 2021 года соответственно, как и месяцем ранее, следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT). Так, нефтяной доход страны в июле уменьшился на 5,2% по сравнению с июнем и сократился на 12,8% в годовом выражении, составив 59,888 миллиарда риалов (примерно 15,9 миллиарда долларов) - наименьший уровень с мая прошлого года. В июне показатель также был минимальным с прошлого мая. Доля нефти в общем объеме экспорта Саудовской Аравии также сократилась - до 71% с 71,7% в июне. Доля ненефтяного товарного экспорта в июле выросла до 18,4% с 17,6% в июне. В абсолютном выражении показатель вырос на 0,1% в месячном выражении и уменьшился на 14,8% в годовом, до 15,488 миллиарда риалов (4,1 миллиарда долларов), сообщает статуправление. Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в июле уменьшился к июню на 4,2% и снизился за год на 17,2%, до 84,379 миллиарда риалов (22,4 миллиарда долларов) - это минимальный показатель с июня 2021 года, месяцем ранее уровень также был наименьшим с этой даты. Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали значение на уровне 101,8 миллиарда риалов. Импорт в июле также продемонстрировал снижение как в месячном, так и в годовом выражении - на 2% и 15,4% соответственно - до 70,015 миллиарда риалов (18,6 миллиарда долларов), а прогноз составлял 78 миллиардов риалов. В итоге профицит торгового баланса в отчетном месяце снизился на 13,6% к июню и на 25% к июлю прошлого года - до 14,363 миллиарда риалов (3,8 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков в 23,8 миллиардов риалов.
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нефть, саудовская аравия
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
10:00 24.09.2026 (обновлено: 10:27 24.09.2026)
 
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июле снизился

Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта и суммарного экспорта в июле снизился

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта и суммарного экспорта в июле продолжили снижение, достигнув самых низких уровней с мая 2025 года и июня 2021 года соответственно, как и месяцем ранее, следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT).
Так, нефтяной доход страны в июле уменьшился на 5,2% по сравнению с июнем и сократился на 12,8% в годовом выражении, составив 59,888 миллиарда риалов (примерно 15,9 миллиарда долларов) - наименьший уровень с мая прошлого года. В июне показатель также был минимальным с прошлого мая.
Доля нефти в общем объеме экспорта Саудовской Аравии также сократилась - до 71% с 71,7% в июне.
Доля ненефтяного товарного экспорта в июле выросла до 18,4% с 17,6% в июне. В абсолютном выражении показатель вырос на 0,1% в месячном выражении и уменьшился на 14,8% в годовом, до 15,488 миллиарда риалов (4,1 миллиарда долларов), сообщает статуправление.
Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в июле уменьшился к июню на 4,2% и снизился за год на 17,2%, до 84,379 миллиарда риалов (22,4 миллиарда долларов) - это минимальный показатель с июня 2021 года, месяцем ранее уровень также был наименьшим с этой даты. Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали значение на уровне 101,8 миллиарда риалов.
Импорт в июле также продемонстрировал снижение как в месячном, так и в годовом выражении - на 2% и 15,4% соответственно - до 70,015 миллиарда риалов (18,6 миллиарда долларов), а прогноз составлял 78 миллиардов риалов.
В итоге профицит торгового баланса в отчетном месяце снизился на 13,6% к июню и на 25% к июлю прошлого года - до 14,363 миллиарда риалов (3,8 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков в 23,8 миллиардов риалов.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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