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Red Wings рассчитывает запустить рейсы в Египет в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Red Wings рассчитывает запустить рейсы в Египет в 2027 году
Red Wings рассчитывает запустить рейсы в Египет в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Red Wings рассчитывает запустить рейсы в Египет в 2027 году
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассчитывает на запуск рейсов в египетский Борг-Эль-Араб в 2027 году, рассказали РИА Новости в перевозчике. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:41+0300
2026-09-24T15:41+0300
бизнес
туризм
финансы
москва
екатеринбург
египет
росавиация
red wings
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассчитывает на запуск рейсов в египетский Борг-Эль-Араб в 2027 году, рассказали РИА Новости в перевозчике. Ранее авиакомпания подала в Росавиацию заявление на допуск к рейсам в Борг-Эль-Араб из Москвы и Екатеринбурга. "Рейсы планируем выполнять на российских самолетах семейства Ту-204/214. Начать полеты в Борг-эль-Араб рассчитываем уже в 2027 году", - сообщили в Red Wings. При этом перевозчик сохраняет планы запуска полетной программы на другой египетский курорт, Эль-Аламейн. Сейчас авиакомпания обсуждает с турагентствами и туроператорами возможности организации чартерных программ в оба египетских аэропорта. Росавиация в начале августа сообщила, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араби Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Рейсы в Эль-Аламейн уже запустили египетские перевозчики.
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бизнес, туризм, финансы, москва, екатеринбург, египет, росавиация, red wings
Бизнес, Туризм, Финансы, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕГИПЕТ, Росавиация, Red Wings
15:41 24.09.2026
 
Red Wings рассчитывает запустить рейсы в Египет в 2027 году

Red Wings рассчитывает запустить рейсы в египетский Борг-Эль-Араб в 2027 году

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") рассчитывает на запуск рейсов в египетский Борг-Эль-Араб в 2027 году, рассказали РИА Новости в перевозчике.
Ранее авиакомпания подала в Росавиацию заявление на допуск к рейсам в Борг-Эль-Араб из Москвы и Екатеринбурга.
"Рейсы планируем выполнять на российских самолетах семейства Ту-204/214. Начать полеты в Борг-эль-Араб рассчитываем уже в 2027 году", - сообщили в Red Wings.
При этом перевозчик сохраняет планы запуска полетной программы на другой египетский курорт, Эль-Аламейн. Сейчас авиакомпания обсуждает с турагентствами и туроператорами возможности организации чартерных программ в оба египетских аэропорта.
Росавиация в начале августа сообщила, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араби Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Рейсы в Эль-Аламейн уже запустили египетские перевозчики.
 
БизнесТуризмФинансыМОСКВАЕКАТЕРИНБУРГЕГИПЕТРосавиацияRed Wings
 
 
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