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Экс-совладелец "Лукойла" возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ

Экс-совладелец "Лукойла" возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ - 24.09.2026, ПРАЙМ

Экс-совладелец "Лукойла" возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ

Экс-совладелец "Лукойла" Леонид Федун возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более одного миллиарда рублей по версии Forbes, журнал... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T01:26+0300

2026-09-24T01:26+0300

2026-09-24T01:26+0300

бизнес

леонид федун

леонид михельсон

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экс-совладелец "Лукойла" Леонид Федун возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России с НДФЛ более одного миллиарда рублей по версии Forbes, журнал оценивает размер его налога за прошлый год в 12,19 миллиарда рублей, сообщается на сайте издания. Как пишет журнал, Федун напрямую владел 1,45% акций нефтяной компании "Лукойл" на конец 2021 года (согласно последнему раскрытому отчету). Кроме того, ему принадлежало 100% акций АО "НФПР" (ранее АО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"), которое держало, согласно расчетам Forbes, более 0,5% акций нефтяной компании. Forbes отмечает, что в личный доход Федуна за 2025 год он включил выплаченные дивиденды "Лукойла" в июне 2025 года на его личный пакет - 5,45 миллиарда рублей, дивиденды АО "НФПР" (более 16 миллиардов рублей), которое также продало свои акции нефтяной компании, и доход от продажи личного пакета акций "Лукойла", исходя из средней цены выкупа акций нефтяной компании - 72,6 миллиарда рублей. "Оценка НДФЛ в 2025 году: 12,19 миллиарда рублей. Оценка личного дохода в 2025 году: 94,15 миллиарда рублей", - пишет журнал. Второе место в рейтинге занял совладелец газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон с НДФЛ в размере 7,25 миллиарда рублей, третье - бывший партнер миллиардера Алексея Мордашова Вадим Швецов (3,09 миллиарда рублей). В первую пятерку также вошли владелец пищевого холдинга "Великолукский мясокомбинат" Владимир Подвальный (три миллиарда рублей) и сооснователь частной медицинской компании Владислав Тимохин (2,65 миллиарда рублей). Шестое место занял Всеволод Левин, седьмое - Роман Горохов. Первую десятку замыкают Андрей Мысливцев, Вагит Алекперов и Илья Димов. Последнее, 19-е место в рейтинге Forbes - у Ильи Александрова, основателя и непубличного владельца группы компаний, работающей под торговой маркой "Ермолино" (его НДФЛ в 2025-м - 1,02 миллиарда рублей). Журнал подчеркнул, что из 19 человек, вошедших в список, девять - новички. Также, как отмечает издание, в рейтинг были включены бизнесмены, личный доход которых в отчетном периоде превысил 6,67 миллиарда рублей. Forbes самостоятельно высчитывал НДФЛ, основываясь на этих данных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, леонид федун, леонид михельсон, алексей мордашов, forbes, лукойл, новатэк