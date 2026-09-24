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Эксперты: изменение правил ипотеки снизит спрос на жилье массового сегмента

Эксперты: изменение правил ипотеки снизит спрос на жилье массового сегмента - 24.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты: изменение правил ипотеки снизит спрос на жилье массового сегмента

Корректировка правил выдачи семейной ипотеки после 1 октября снизит спрос на жилье массового сегмента и приведет к осложнению экономической ситуации... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T19:14+0300

2026-09-24T19:14+0300

2026-09-24T19:14+0300

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Корректировка правил выдачи семейной ипотеки после 1 октября снизит спрос на жилье массового сегмента и приведет к осложнению экономической ситуации девелоперских компаний, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Теперь процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальных регионов. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья. "С 1 октября больше всего сожмется сегмент льготной ипотеки для семей с одним ребенком. Этот сектор, который составляет примерно 60-65% выдач, сожмется в два-три раза, и продажи упадут примерно на 40-50%. Семьи с двумя и более детьми в большинстве своем не имеют достаточно ресурсов для первого взноса, поэтому эти сегменты не способны компенсировать выпадающие продажи. Таким образом, мощный рычаг стимулирования продаж потеряет существенную силу, особенно это касается массового жилья. В результате положение девелоперов осложнится, им нужно будет активировать дополнительные механики стимуляции спроса: рассрочки и субсидирование ставок", – отметил директор по аналитике "Инго Банка" Василий Кутьин. Принятое решение оказалось более жестким, чем ожидали участники рынка, так как для абсолютного большинства потенциальных заемщиков семейной ипотеки программа становится менее доступной, подчеркнула ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская. В моменте такое решение, по мнению эксперта, может привести к снижению продаж новостроек по программе семейной ипотеки не менее чем на треть, что для застройщиков станет очень серьезной потерей, которую лишь частично сможет компенсировать рост спроса по рыночным условиям на фоне снижения ключевой ставки Центробанка. "Девелоперам явно станет сложнее, поскольку рынку сейчас потребуется время для того, чтобы адаптироваться к новым условиям семейной ипотеки, разработать механизмы стимулирования спроса притом, что часть из них попали под ограничения ЦБ. В итоге спрос будет охлаждаться, а высокая ключевая ставка в совокупности с низким наполнением эскроу-счетов будет вести к росту финансовой нагрузки на девелоперов", – добавила замруководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Частичная компенсация объемов сжатой льготной программы возможна за счет рассрочек от застройщиков, программ трейд-ин и переориентации на ИЖС, что, однако, не заменит массовый спрос, допустила старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов также предполагает смещение акцента в структуре спроса на жилье на сегмент индивидуального жилищного строительства, где с 1 октября сохраняется ставка в 6% вне зависимости от числа детей и региона. Особенно ярко тенденция может проявиться на территориях вблизи крупнейших городов, допустил эксперт. "Не стоит забывать, что программа сама по себе задумывалась как социальная, а новые параметры только усиливают ее адресность и акцент на демографической составляющей. Для рынка здесь, скорее, важна определенность и предсказуемость, то есть устойчивость параметров программы на относительно долгий срок, чтобы застройщики могли выстраивать собственные стратегии и корректировать квартирографию", - заявил Выломов, уточнив, что новые условия задают ориентиры на семейное просторное жилье. Изменения правил выдачи семейной ипотеки, заявленные с 1 октября, как заключил Кутьин, прежде всего вызовут всплеск спроса в последние несколько дней сентября, когда россияне будут стремиться успеть взять льготную ипотеку по старым, более мягким условиям.

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