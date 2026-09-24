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Опасаться дефицита кофе в мире из-за Эль-Ниньо пока рано, заявили в ООН

Опасаться дефицита кофе в мире из-за Эль-Ниньо пока рано, заявили в ООН - 24.09.2026, ПРАЙМ

Опасаться дефицита кофе в мире из-за Эль-Ниньо пока рано, заявили в ООН

Опасаться дефицита кофе в мире из-за грядущего усиления климатического явления Эль-Ниньо пока рано, несмотря на риски для нового сельскохозяйственного сезона,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T05:20+0300

2026-09-24T05:20+0300

2026-09-24T05:20+0300

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РИМ, 24 сен - ПРАЙМ, Александр Логунов. Опасаться дефицита кофе в мире из-за грядущего усиления климатического явления Эль-Ниньо пока рано, несмотря на риски для нового сельскохозяйственного сезона, рассказал РИА Новости экономист отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Фабио Пальмери. Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений. Ранее Пальмери рассказал РИА Новости, что вероятность усиления Эль-Ниньо в конце 2026-го и начале 2027 года превышает 90%, что может негативно повлиять на мировые сборы кофейных зерен. "Пока слишком рано делать вывод о том, что Эль-Ниньо приведет к глобальному дефициту кофе. Основные опасения связаны с районами производства робусты в Юго-Восточной Азии, тогда как перспективы основных стран-производителей арабики остаются более неоднозначными", - пояснил Пальмери. В связи с этим эксперт уточнил, что воздействие на мировое производство будет зависеть от интенсивности и продолжительности Эль-Ниньо, а также от того, как погодные аномалии будут развиваться в ближайшие месяцы в ключевых странах-производителях кофе - Бразилии, Вьетнаме, Колумбии и Индонезии. "При этом воздействие на доступность кофе на мировом рынке будет зависеть не только от динамики производства в этих странах, но и от результатов урожая в других странах-производителях, имеющихся запасов и мирового спроса", - отметил эксперт ФАО.

бразилия

вьетнам

колумбия

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бразилия, вьетнам, колумбия, эль-ниньо, оон, фао