https://1prime.ru/20260924/eni-873651627.html

Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии

Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии - 24.09.2026, ПРАЙМ

Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии

Итальянская энергетическая компания Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии, следует из пресс-релиза компании. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:42+0300

2026-09-24T16:42+0300

2026-09-24T16:42+0300

нефть

газ

индонезия

eni

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873651627.jpg?1790257338

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии, следует из пресс-релиза компании. "Eni подтверждает получение права на разработку блока Sapukala с долей участия 100% в Кутейском бассейне (Индонезия) в рамках первого раунда нефтегазовых торгов в Индонезии 2026 года", - говорится в сообщении. Блок Sapukala находится в глубоководном секторе Кутейского бассейна. Участок примыкает к существующим блокам, которые Eni эксплуатирует самостоятельно или в рамках совместных проектов. Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, индонезия, eni