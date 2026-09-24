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Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии
Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии - 24.09.2026, ПРАЙМ
Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии
Итальянская энергетическая компания Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии, следует из пресс-релиза компании. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:42+0300
нефть
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии, следует из пресс-релиза компании.
"Eni подтверждает получение права на разработку блока Sapukala с долей участия 100% в Кутейском бассейне (Индонезия) в рамках первого раунда нефтегазовых торгов в Индонезии 2026 года", - говорится в сообщении.
Блок Sapukala находится в глубоководном секторе Кутейского бассейна. Участок примыкает к существующим блокам, которые Eni эксплуатирует самостоятельно или в рамках совместных проектов.
Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.
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нефть, газ, индонезия, eni
Нефть, Газ, ИНДОНЕЗИЯ, Eni
Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии
Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni получила лицензию на разведку глубоководного блока в Индонезии, следует из пресс-релиза компании.
"Eni подтверждает получение права на разработку блока Sapukala с долей участия 100% в Кутейском бассейне (Индонезия) в рамках первого раунда нефтегазовых торгов в Индонезии 2026 года", - говорится в сообщении.
Блок Sapukala находится в глубоководном секторе Кутейского бассейна. Участок примыкает к существующим блокам, которые Eni эксплуатирует самостоятельно или в рамках совместных проектов.
Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.