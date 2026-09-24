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Германия утратила способность создавать крупные компании, заявил Тиль - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Германия утратила способность создавать крупные компании, заявил Тиль
Германия утратила способность создавать крупные компании, заявил Тиль - 24.09.2026, ПРАЙМ
Германия утратила способность создавать крупные компании, заявил Тиль
Американский миллиардер Питер Тиль заявил, что Германия с 1995 года практически утратила способность создавать крупные компании. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:48+0300
2026-09-24T21:48+0300
бизнес
финансы
германия
bild
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Питер Тиль заявил, что Германия с 1995 года практически утратила способность создавать крупные компании. "Раньше Германия умела создавать значимые новые компании. Существовал средний бизнес, но также и гораздо более крупные предприятия, возникшие в конце XIX и начале XX века, и даже в период после 1945 года. Но с 1995 года эта способность во многом действительно была утрачена", - заявил Тиль в интервью немецкой газете Bild. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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бизнес, финансы, германия, bild
Бизнес, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Bild
21:48 24.09.2026
 
Германия утратила способность создавать крупные компании, заявил Тиль

Тиль: Германия с 1995 года утратила способность создавать крупные компании

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Питер Тиль заявил, что Германия с 1995 года практически утратила способность создавать крупные компании.
"Раньше Германия умела создавать значимые новые компании. Существовал средний бизнес, но также и гораздо более крупные предприятия, возникшие в конце XIX и начале XX века, и даже в период после 1945 года. Но с 1995 года эта способность во многом действительно была утрачена", - заявил Тиль в интервью немецкой газете Bild.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
 
БизнесФинансыГЕРМАНИЯBild
 
 
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