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В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ

В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ

Комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству предлагается создать в Госдуме девятого... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:37+0300

2026-09-24T17:37+0300

2026-09-24T17:37+0300

россия

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единая россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству предлагается создать в Госдуме девятого созыва, сообщил в четверг зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет - по цифровому развитию и искусственному интеллекту… Предлагается создать комитет по уголовному и административному законодательству", - сказал Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России". Комментируя предложение о создании комитета по уголовному законодательству, Медведев отметил, что речь об этом шла давно.

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россия, финансы, дмитрий медведев, госдума, единая россия, совбез