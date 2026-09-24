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В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ
В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ
Комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству предлагается создать в Госдуме девятого... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:37+0300
2026-09-24T17:37+0300
2026-09-24T17:37+0300
россия
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дмитрий медведев
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единая россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству предлагается создать в Госдуме девятого созыва, сообщил в четверг зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет - по цифровому развитию и искусственному интеллекту… Предлагается создать комитет по уголовному и административному законодательству", - сказал Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России".
Комментируя предложение о создании комитета по уголовному законодательству, Медведев отметил, что речь об этом шла давно.
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россия, финансы, дмитрий медведев, госдума, единая россия, совбез
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Госдума, Единая Россия, Совбез
В Госдуме могут появиться комитеты по цифровому развитию и ИИ
Медведев предложил создать в Госдуме комитеты по цифровому развитию и ИИ
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству предлагается создать в Госдуме девятого созыва, сообщил в четверг зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет - по цифровому развитию и искусственному интеллекту… Предлагается создать комитет по уголовному и административному законодательству", - сказал Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России".
Комментируя предложение о создании комитета по уголовному законодательству, Медведев отметил, что речь об этом шла давно.