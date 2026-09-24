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Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян - 24.09.2026, ПРАЙМ
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян
Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:19+0300
2026-09-24T22:19+0300
бизнес
иордания
санкт-петербург
екатеринбург
аэропорт домодедово
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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф. "Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить для россиян оплату авиабилетов с помощью сервиса "Яндекс Пэй" во время второго этапа запуска платформы ExploRJordan в середине 2027 года", - ответил Маклуф на вопрос РИА Новости о возможности покупки билетов российскими туристами. Он также отметил, что до этого момента можно приобрести авиабилеты и туры в Иорданию через российских туроператоров, а после ввода этой опции - напрямую на платформе ExploRJordan. Сейчас Royal Jordanian выполняет в столицу Иордании три рейса в неделю из аэропорта "Домодедово". Перевозчик также планирует расширить географию полетов на Санкт-Петербург и Екатеринбург, а в ноябре будут запущены прямые рейсы из Москвы в Акабу. ExploRJordan - платформа, запущенная авиакомпанией Royal Jordanian и предлагающая путешествия по королевству.
иордания
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бизнес, иордания, санкт-петербург, екатеринбург, аэропорт домодедово
Бизнес, ИОРДАНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, аэропорт Домодедово
22:19 24.09.2026
 
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян

Royal Jordanian запустит продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй"

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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф.
"Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить для россиян оплату авиабилетов с помощью сервиса "Яндекс Пэй" во время второго этапа запуска платформы ExploRJordan в середине 2027 года", - ответил Маклуф на вопрос РИА Новости о возможности покупки билетов российскими туристами.
Он также отметил, что до этого момента можно приобрести авиабилеты и туры в Иорданию через российских туроператоров, а после ввода этой опции - напрямую на платформе ExploRJordan.
Сейчас Royal Jordanian выполняет в столицу Иордании три рейса в неделю из аэропорта "Домодедово". Перевозчик также планирует расширить географию полетов на Санкт-Петербург и Екатеринбург, а в ноябре будут запущены прямые рейсы из Москвы в Акабу.
ExploRJordan - платформа, запущенная авиакомпанией Royal Jordanian и предлагающая путешествия по королевству.
 
БизнесИОРДАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГаэропорт Домодедово
 
 
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