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Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян

Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян - 24.09.2026, ПРАЙМ

Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:19+0300

2026-09-24T22:19+0300

2026-09-24T22:19+0300

бизнес

иордания

санкт-петербург

екатеринбург

аэропорт домодедово

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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф. "Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить для россиян оплату авиабилетов с помощью сервиса "Яндекс Пэй" во время второго этапа запуска платформы ExploRJordan в середине 2027 года", - ответил Маклуф на вопрос РИА Новости о возможности покупки билетов российскими туристами. Он также отметил, что до этого момента можно приобрести авиабилеты и туры в Иорданию через российских туроператоров, а после ввода этой опции - напрямую на платформе ExploRJordan. Сейчас Royal Jordanian выполняет в столицу Иордании три рейса в неделю из аэропорта "Домодедово". Перевозчик также планирует расширить географию полетов на Санкт-Петербург и Екатеринбург, а в ноябре будут запущены прямые рейсы из Москвы в Акабу. ExploRJordan - платформа, запущенная авиакомпанией Royal Jordanian и предлагающая путешествия по королевству.

иордания

санкт-петербург

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бизнес, иордания, санкт-петербург, екатеринбург, аэропорт домодедово