https://1prime.ru/20260924/iordaniya-873665791.html
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян - 24.09.2026, ПРАЙМ
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян
Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:19+0300
2026-09-24T22:19+0300
2026-09-24T22:19+0300
бизнес
иордания
санкт-петербург
екатеринбург
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873665791.jpg?1790277573
АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф. "Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить для россиян оплату авиабилетов с помощью сервиса "Яндекс Пэй" во время второго этапа запуска платформы ExploRJordan в середине 2027 года", - ответил Маклуф на вопрос РИА Новости о возможности покупки билетов российскими туристами. Он также отметил, что до этого момента можно приобрести авиабилеты и туры в Иорданию через российских туроператоров, а после ввода этой опции - напрямую на платформе ExploRJordan. Сейчас Royal Jordanian выполняет в столицу Иордании три рейса в неделю из аэропорта "Домодедово". Перевозчик также планирует расширить географию полетов на Санкт-Петербург и Екатеринбург, а в ноябре будут запущены прямые рейсы из Москвы в Акабу. ExploRJordan - платформа, запущенная авиакомпанией Royal Jordanian и предлагающая путешествия по королевству.
иордания
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, иордания, санкт-петербург, екатеринбург, аэропорт домодедово
Бизнес, ИОРДАНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, аэропорт Домодедово
Royal Jordanian запустит продажу авиабилетов через "Яндекс Пэй" для россиян
Royal Jordanian запустит продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй"
АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует в середине 2027 года запустить продажу билетов и туров через сервис "Яндекс Пэй" для россиян, рассказал коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф.
"Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить для россиян оплату авиабилетов с помощью сервиса "Яндекс Пэй" во время второго этапа запуска платформы ExploRJordan в середине 2027 года", - ответил Маклуф на вопрос РИА Новости о возможности покупки билетов российскими туристами.
Он также отметил, что до этого момента можно приобрести авиабилеты и туры в Иорданию
через российских туроператоров, а после ввода этой опции - напрямую на платформе ExploRJordan.
Сейчас Royal Jordanian выполняет в столицу Иордании три рейса в неделю из аэропорта "Домодедово
". Перевозчик также планирует расширить географию полетов на Санкт-Петербург
и Екатеринбург
, а в ноябре будут запущены прямые рейсы из Москвы
в Акабу.
ExploRJordan - платформа, запущенная авиакомпанией Royal Jordanian и предлагающая путешествия по королевству.