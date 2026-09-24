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В Казахстане прошел третий раунд переговоров по Камбаратинской ГЭС - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане прошел третий раунд переговоров по Камбаратинской ГЭС
В Казахстане прошел третий раунд переговоров по Камбаратинской ГЭС - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане прошел третий раунд переговоров по Камбаратинской ГЭС
Третий раунд переговоров по строительству Камбаратинской ГЭС в Киргизии прошел в казахстанской Алма-Ате, сообщили в пресс-службе киргизского министерства... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:12+0300
2026-09-24T09:12+0300
россия
киргизия
алма-ата
бишкек
всемирный банк
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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров по строительству Камбаратинской ГЭС в Киргизии прошел в казахстанской Алма-Ате, сообщили в пресс-службе киргизского министерства энергетики. "В городе Алматы состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по проекту межправительственного соглашения между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1", - говорится в сообщении. В переговорах приняли участие представители государственных органов трех стран в сферах иностранных дел, энергетики, финансов, водных ресурсов и других направлениях. Также в качестве наблюдателей присутствовали представители Всемирного банка. "В ходе третьего раунда в Алматы стороны продолжили обсуждение проекта межправительственного соглашения, предусматривающего механизмы совместной реализации и управления проектом, подходы к его финансированию, а также вопросы дальнейшей координации между тремя странами", - уточнили в пресс-службе. Первый раунд переговоров по проекту межправительственного соглашения состоялся в Бишкеке 31 марта - 2 апреля 2026 года, второй - в Ташкенте 28–30 апреля 2026 года. "Проведение третьего раунда в Алматы стало очередным этапом последовательной работы Киргизии, Казахстана и Узбекистана по согласованию основных условий совместной реализации проекта", - добавили в минэнерго. Отмечается, что Камбаратинская ГЭС-1 станет одним из крупнейших энергетических проектов Киргизии. Установленная мощность станции составит 1 860 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — около 6 миллиардов кВт/ч.
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россия, киргизия, алма-ата, бишкек, всемирный банк
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, АЛМА-АТА, Бишкек, Всемирный банк
09:12 24.09.2026
 
В Казахстане прошел третий раунд переговоров по Камбаратинской ГЭС

Третий раунд переговоров по строительству Камбаратинской ГЭС прошел в Алма-Ате

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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров по строительству Камбаратинской ГЭС в Киргизии прошел в казахстанской Алма-Ате, сообщили в пресс-службе киргизского министерства энергетики.
"В городе Алматы состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по проекту межправительственного соглашения между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1", - говорится в сообщении.
В переговорах приняли участие представители государственных органов трех стран в сферах иностранных дел, энергетики, финансов, водных ресурсов и других направлениях. Также в качестве наблюдателей присутствовали представители Всемирного банка.
"В ходе третьего раунда в Алматы стороны продолжили обсуждение проекта межправительственного соглашения, предусматривающего механизмы совместной реализации и управления проектом, подходы к его финансированию, а также вопросы дальнейшей координации между тремя странами", - уточнили в пресс-службе.
Первый раунд переговоров по проекту межправительственного соглашения состоялся в Бишкеке 31 марта - 2 апреля 2026 года, второй - в Ташкенте 28–30 апреля 2026 года. "Проведение третьего раунда в Алматы стало очередным этапом последовательной работы Киргизии, Казахстана и Узбекистана по согласованию основных условий совместной реализации проекта", - добавили в минэнерго.
Отмечается, что Камбаратинская ГЭС-1 станет одним из крупнейших энергетических проектов Киргизии. Установленная мощность станции составит 1 860 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — около 6 миллиардов кВт/ч.
 
РОССИЯКИРГИЗИЯАЛМА-АТАБишкекВсемирный банк
 
 
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