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В Киргизии начали применять ИИ для выращивания кукурузы - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Киргизии начали применять ИИ для выращивания кукурузы
В Киргизии начали применять ИИ для выращивания кукурузы - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Киргизии начали применять ИИ для выращивания кукурузы
Искусственный интеллект и спутниковые данные начали применять при выращивании кукурузы в Киргизии, сообщили в министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:21+0300
2026-09-24T09:21+0300
технологии
киргизия
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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект и спутниковые данные начали применять при выращивании кукурузы в Киргизии, сообщили в министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики. "В селе Ак-Сай Тонского района реализуется пилотный проект по выращиванию кукурузы и подсолнечника с использованием спутниковых данных и искусственного интеллекта. В рамках проекта проводится мониторинг состояния сельскохозяйственных полей и анализ факторов, влияющих на рост и развитие растений", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, с помощью искусственного интеллекта были исследованы территории со схожими климатическими условиями Иссык-Кульской области и определены сорта кукурузы и подсолнечника, показывающие хорошие показатели урожайности в таких условиях. На этой основе для пилотного поля были отобраны семена, подходящие для местных условий, с акцентом на эффективное использование оросительной воды. "На пилотном поле в селе Ак-Сай были посеяны отобранные семена, при этом объем оросительной воды не увеличивался. Поле поливалось два раза, кукуруза и подсолнечник выращивались совместно. Согласно данным проекта, урожайность на пилотном поле увеличилась на 33 процента", - уточнили в минсельхозе. В ведомстве отметили, что на основе полученных результатов рассматривается возможность распространения опыта проекта в других районах и более широкого применения современных технологий в сельском хозяйстве.
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технологии, киргизия
Технологии, КИРГИЗИЯ
09:21 24.09.2026
 
В Киргизии начали применять ИИ для выращивания кукурузы

В Киргизии начали применять искусственный интеллект при выращивании кукурузы

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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект и спутниковые данные начали применять при выращивании кукурузы в Киргизии, сообщили в министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики.
"В селе Ак-Сай Тонского района реализуется пилотный проект по выращиванию кукурузы и подсолнечника с использованием спутниковых данных и искусственного интеллекта. В рамках проекта проводится мониторинг состояния сельскохозяйственных полей и анализ факторов, влияющих на рост и развитие растений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с помощью искусственного интеллекта были исследованы территории со схожими климатическими условиями Иссык-Кульской области и определены сорта кукурузы и подсолнечника, показывающие хорошие показатели урожайности в таких условиях. На этой основе для пилотного поля были отобраны семена, подходящие для местных условий, с акцентом на эффективное использование оросительной воды.
"На пилотном поле в селе Ак-Сай были посеяны отобранные семена, при этом объем оросительной воды не увеличивался. Поле поливалось два раза, кукуруза и подсолнечник выращивались совместно. Согласно данным проекта, урожайность на пилотном поле увеличилась на 33 процента", - уточнили в минсельхозе.
В ведомстве отметили, что на основе полученных результатов рассматривается возможность распространения опыта проекта в других районах и более широкого применения современных технологий в сельском хозяйстве.
 
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