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Киргизия впервые запустит собственный космический спутник
Киргизия впервые запустит собственный космический спутник - 24.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия впервые запустит собственный космический спутник
Киргизия впервые запустит собственный космический спутник, предназначенный для использования в сельском хозяйстве, запуск спутника планируется на 1 октября со... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:58+0300
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киргизия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киргизия впервые запустит собственный космический спутник, предназначенный для использования в сельском хозяйстве, запуск спутника планируется на 1 октября со станции в американском штате Калифорния, сообщает Sputnik Кыргызстан. "Кыргызстан впервые запустит спутник в космос. На его разработку и изготовление ушло 2,5 года. Вес — 5 кг, стоимость — порядка 10-12 млн сомов (114 - 137 тысяч долларов - ред.)... Запуск планируется 1 октября с территории Калифорнии", - говорится в сообщении Sputnik. По данным зампреда кабмина Киргизии Эрлиста Акунбекова, полученные со спутника снимки и другие данные позволят отслеживать надвигающиеся заморозки и засухи, а также повышать урожайность. Директор предприятия "Кыргыз электроника" Илья Черный также добавил, что спутник многофункциональный, на нем есть камеры с высоким разрешением и его разработкой от Киргизии занимались десять инженеров. "Большинство технологий — российские, потому что разработка с нуля длится 5-10 лет", - приводит его слова Sputnik.
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технологии, мировая экономика, киргизия, калифорния, sputnik
Технологии, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Калифорния, Sputnik
Киргизия впервые запустит собственный космический спутник
Киргизия впервые запустит космический спутник 1 октября, запуск пройдет в Калифорнии
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Киргизия впервые запустит собственный космический спутник, предназначенный для использования в сельском хозяйстве, запуск спутника планируется на 1 октября со станции в американском штате Калифорния, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"Кыргызстан впервые запустит спутник в космос. На его разработку и изготовление ушло 2,5 года. Вес — 5 кг, стоимость — порядка 10-12 млн сомов (114 - 137 тысяч долларов - ред.)... Запуск планируется 1 октября с территории Калифорнии", - говорится в сообщении Sputnik.
По данным зампреда кабмина Киргизии Эрлиста Акунбекова, полученные со спутника снимки и другие данные позволят отслеживать надвигающиеся заморозки и засухи, а также повышать урожайность.
Директор предприятия "Кыргыз электроника" Илья Черный также добавил, что спутник многофункциональный, на нем есть камеры с высоким разрешением и его разработкой от Киргизии занимались десять инженеров. "Большинство технологий — российские, потому что разработка с нуля длится 5-10 лет", - приводит его слова Sputnik.