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Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely
Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely - 24.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely
Киргизия рассматривает возможность открытия на своей территории завода по производству автомобилей совместно с китайским автогигантом Geely, сообщили в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:52+0300
2026-09-24T14:54+0300
бизнес
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киргизия
китай
кнр
geely
volvo
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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Киргизия рассматривает возможность открытия на своей территории завода по производству автомобилей совместно с китайским автогигантом Geely, сообщили в пресс-службе кабмина республики. В четверг в рамках рабочего визита в КНР премьер Киргизии Адылбек Касымалиев провел встречи с представителями китайского бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. В частности, глава кабмина посетил головной офис компании "Geely Auto Group" и провел переговоры с руководством организации. Делегацию ознакомили с деятельностью предприятия и рассказали о технических возможностях, миссии и потенциале корпорации. "В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества и выразили готовность рассмотреть возможность открытия совместного предприятия в Кыргызстане, развития сервисной инфраструктуры. По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по изучению данной инициативы", - уточнили в пресс-службе. По данным кабмина, в портфель корпорации Geely Auto Group входят такие бренды, как Geely, Lynk &amp; Co, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton и Lotus, а также пять крупных научно-исследовательских центров и более десяти производственных баз по всему миру. Сеть сбыта продукции охватывает более 100 стран и регионов. "В рамках рабочего визита глава кабинета министров также провел встречи с представителями бизнес сообщества КНР, в ходе которых были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах строительства социальных объектов, коммуникаций, логистики и банковско-финансового сектора", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, россия, киргизия, китай, кнр, geely, volvo
Бизнес, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, КНР, Geely, Volvo
14:52 24.09.2026 (обновлено: 14:54 24.09.2026)
 
Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely

Киргизия рассматривает возможность открытия завода по производству автомобилей Geely

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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Киргизия рассматривает возможность открытия на своей территории завода по производству автомобилей совместно с китайским автогигантом Geely, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
В четверг в рамках рабочего визита в КНР премьер Киргизии Адылбек Касымалиев провел встречи с представителями китайского бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. В частности, глава кабмина посетил головной офис компании "Geely Auto Group" и провел переговоры с руководством организации. Делегацию ознакомили с деятельностью предприятия и рассказали о технических возможностях, миссии и потенциале корпорации.
"В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества и выразили готовность рассмотреть возможность открытия совместного предприятия в Кыргызстане, развития сервисной инфраструктуры. По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по изучению данной инициативы", - уточнили в пресс-службе.
По данным кабмина, в портфель корпорации Geely Auto Group входят такие бренды, как Geely, Lynk & Co, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton и Lotus, а также пять крупных научно-исследовательских центров и более десяти производственных баз по всему миру. Сеть сбыта продукции охватывает более 100 стран и регионов.
"В рамках рабочего визита глава кабинета министров также провел встречи с представителями бизнес сообщества КНР, в ходе которых были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах строительства социальных объектов, коммуникаций, логистики и банковско-финансового сектора", - добавили в пресс-службе.
 
БизнесРОССИЯКИРГИЗИЯКИТАЙКНРGeelyVolvo
 
 
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