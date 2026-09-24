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Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely

Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely - 24.09.2026, ПРАЙМ

Киргизия рассмотрит возможность открытия автозавода Geely

Киргизия рассматривает возможность открытия на своей территории завода по производству автомобилей совместно с китайским автогигантом Geely, сообщили в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:52+0300

2026-09-24T14:54+0300

бизнес

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БИШКЕК, 24 сен - ПРАЙМ. Киргизия рассматривает возможность открытия на своей территории завода по производству автомобилей совместно с китайским автогигантом Geely, сообщили в пресс-службе кабмина республики. В четверг в рамках рабочего визита в КНР премьер Киргизии Адылбек Касымалиев провел встречи с представителями китайского бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. В частности, глава кабмина посетил головной офис компании "Geely Auto Group" и провел переговоры с руководством организации. Делегацию ознакомили с деятельностью предприятия и рассказали о технических возможностях, миссии и потенциале корпорации. "В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества и выразили готовность рассмотреть возможность открытия совместного предприятия в Кыргызстане, развития сервисной инфраструктуры. По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по изучению данной инициативы", - уточнили в пресс-службе. По данным кабмина, в портфель корпорации Geely Auto Group входят такие бренды, как Geely, Lynk & Co, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton и Lotus, а также пять крупных научно-исследовательских центров и более десяти производственных баз по всему миру. Сеть сбыта продукции охватывает более 100 стран и регионов. "В рамках рабочего визита глава кабинета министров также провел встречи с представителями бизнес сообщества КНР, в ходе которых были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах строительства социальных объектов, коммуникаций, логистики и банковско-финансового сектора", - добавили в пресс-службе.

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бизнес, россия, киргизия, китай, кнр, geely, volvo