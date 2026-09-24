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Макрон предложил Трампу альтернативу запрету на экспорт дизтоплива - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Макрон предложил Трампу альтернативу запрету на экспорт дизтоплива
Макрон предложил Трампу альтернативу запрету на экспорт дизтоплива - 24.09.2026, ПРАЙМ
Макрон предложил Трампу альтернативу запрету на экспорт дизтоплива
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет попытаться отговорить американского лидера Дональда Трампа от введения запрета на экспорт дизельного... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T23:43+0300
2026-09-24T23:43+0300
нефть
франция
сша
ближний восток
эммануэль макрон
дональд трамп
politico
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ПАРИЖ, 24 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет попытаться отговорить американского лидера Дональда Трампа от введения запрета на экспорт дизельного топлива, предложив ему на грядущей встрече G7 рассмотреть вариант высвобождения стратегических запасов нефти. Ранее издание Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. "Что я собираюсь ему предложить? Чтобы крупные экономики, которые мы называем "Большой семеркой", собрались за столом и сказали ему, что, если вы хотите снизить цены у себя в стране и у нас, возможно нам стоит подумать над тем, чтобы координированным образом высвободить стратегические запасы вместо того, чтобы запрещать экспорт", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. По словам французского лидера, остановка экспорта не только плохо отразится на экономике США, но и приведет к росту цен на глобальном уровне. Ранее Макрон заявил, что в ближайшие недели созовет заседание стран G7 на фоне рекордного роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. На нем, среди прочего, будет рассматриваться возможность высвобождения нефти из стратегических резервов, как это было сделано несколько месяцев назад.
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нефть, франция, сша, ближний восток, эммануэль макрон, дональд трамп, politico
Нефть, ФРАНЦИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Politico
23:43 24.09.2026
 
Макрон предложил Трампу альтернативу запрету на экспорт дизтоплива

Макрон предложил Трампу рассмотреть вариант высвобождения стратегических запасов нефти

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ПАРИЖ, 24 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет попытаться отговорить американского лидера Дональда Трампа от введения запрета на экспорт дизельного топлива, предложив ему на грядущей встрече G7 рассмотреть вариант высвобождения стратегических запасов нефти.
Ранее издание Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
"Что я собираюсь ему предложить? Чтобы крупные экономики, которые мы называем "Большой семеркой", собрались за столом и сказали ему, что, если вы хотите снизить цены у себя в стране и у нас, возможно нам стоит подумать над тем, чтобы координированным образом высвободить стратегические запасы вместо того, чтобы запрещать экспорт", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
По словам французского лидера, остановка экспорта не только плохо отразится на экономике США, но и приведет к росту цен на глобальном уровне.
Ранее Макрон заявил, что в ближайшие недели созовет заседание стран G7 на фоне рекордного роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. На нем, среди прочего, будет рассматриваться возможность высвобождения нефти из стратегических резервов, как это было сделано несколько месяцев назад.
 
НефтьФРАНЦИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЭммануэль МакронДональд ТрампPolitico
 
 
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