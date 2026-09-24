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Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель

Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель - 24.09.2026, ПРАЙМ

Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель

Цена отсечения для нефти по бюджетному правилу со следующего года будет установлена на уровне 50 долларов за баррель, говорится в сообщении пресс-службы... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:11+0300

2026-09-24T11:11+0300

2026-09-24T11:11+0300

нефть

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цена отсечения для нефти по бюджетному правилу со следующего года будет установлена на уровне 50 долларов за баррель, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов России. " Для минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств с 2027 года будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель", - говорится в релизе. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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