https://1prime.ru/20260924/minfin-873627500.html
Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель
Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель - 24.09.2026, ПРАЙМ
Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель
Цена отсечения для нефти по бюджетному правилу со следующего года будет установлена на уровне 50 долларов за баррель, говорится в сообщении пресс-службы... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:11+0300
2026-09-24T11:11+0300
2026-09-24T11:11+0300
нефть
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цена отсечения для нефти по бюджетному правилу со следующего года будет установлена на уровне 50 долларов за баррель, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов России. " Для минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств с 2027 года будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель", - говорится в релизе. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, минфин рф
Цена отсечения для нефти с 2027 года составит 50 долларов за баррель
Минфин: базовая цена на нефть с 2027 года составит 50 долларов за баррель
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цена отсечения для нефти по бюджетному правилу со следующего года будет установлена на уровне 50 долларов за баррель, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов России.
" Для минимизации негативного воздействия внешних факторов и обеспечения безусловного исполнения всех принимаемых обязательств с 2027 года будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель", - говорится в релизе.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.