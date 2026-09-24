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МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6%

МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6%

Минэкономразвития базово ждет по итогам 2026 года роста экспорта нефти из России на 6%, до 244,7 миллиона тонн, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:35+0300

2026-09-24T16:35+0300

2026-09-24T16:35+0300

нефть

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет по итогам 2026 года роста экспорта нефти из России на 6%, до 244,7 миллиона тонн, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. В прошлом году экспорт нефти из России составил 230,8 миллиона тонн, а в 2026 году в базовом прогнозе он вырастет до 244,7 миллиона тонн. В 2027 году же ожидается снижение до 232,5 миллиона, или на 5% по сравнению с предыдущим годом. При этом, согласно базовому прогнозу, в 2028 году экспорт должен снизиться до 216,6 миллиона тонн и сохраниться на этом уровне в 2029 году.

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нефть, максим решетников