https://1prime.ru/20260924/neft-873650408.html
МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6%
МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6%
Минэкономразвития базово ждет по итогам 2026 года роста экспорта нефти из России на 6%, до 244,7 миллиона тонн, сообщил журналистам представитель министерства. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:35+0300
2026-09-24T16:35+0300
2026-09-24T16:35+0300
нефть
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873650408.jpg?1790256928
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет по итогам 2026 года роста экспорта нефти из России на 6%, до 244,7 миллиона тонн, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. В прошлом году экспорт нефти из России составил 230,8 миллиона тонн, а в 2026 году в базовом прогнозе он вырастет до 244,7 миллиона тонн. В 2027 году же ожидается снижение до 232,5 миллиона, или на 5% по сравнению с предыдущим годом. При этом, согласно базовому прогнозу, в 2028 году экспорт должен снизиться до 216,6 миллиона тонн и сохраниться на этом уровне в 2029 году.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, максим решетников
МЭР ожидает роста экспорта нефти из России по итогам 2026 года на 6%
Минэкономразвития базово ожидает роста экспорта нефти из России в 2026 году на 6%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет по итогам 2026 года роста экспорта нефти из России на 6%, до 244,7 миллиона тонн, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников
представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
В прошлом году экспорт нефти из России составил 230,8 миллиона тонн, а в 2026 году в базовом прогнозе он вырастет до 244,7 миллиона тонн. В 2027 году же ожидается снижение до 232,5 миллиона, или на 5% по сравнению с предыдущим годом.
При этом, согласно базовому прогнозу, в 2028 году экспорт должен снизиться до 216,6 миллиона тонн и сохраниться на этом уровне в 2029 году.