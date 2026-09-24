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Минэкономразвития дало прогноз по добыче нефти в России

Минэкономразвития дало прогноз по добыче нефти в России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития дало прогноз по добыче нефти в России

Минэкономразвития ожидает, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2026 году снизится на 3,4% по сравнению с годом ранее - до 494,2 миллиона тонн, а в | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:18+0300

2026-09-24T18:18+0300

2026-09-24T18:18+0300

нефть

газ

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2026 году снизится на 3,4% по сравнению с годом ранее - до 494,2 миллиона тонн, а в 2027 году вырастет на 1,1% - до 500 миллионов тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте министерства. В дальнейшем по базовому прогнозу Минэкономразвития ждет продолжения роста российской нефтедобычи. Согласно материалам, в 2028 году она вырастет до 505 миллионов тонн, в 2029 году - сохранится на этом же уровне. Консервативный прогноз добычи нефти с газовым конденсатом на 2026 год совпадает с базовым - Минэкономразвития ждет добычу также на уровне в 494,2 миллиона тонн. В 2027 году по консервативному прогнозу добыча нефти снизится на 1,5% - до 487 миллионов тонн, в 2028 году составит 483 миллиона тонн, а в 2029 году - 480 миллионов тонн. В мае Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидало, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2026 году снизится на 0,08%, до 511 миллионов тонн, а в консервативном прогнозе - на 2,8%, до 497,2 миллиона тонн. На 2027 год ожидалось, что в базовом сценарии нефтедобыча достигнет 516 миллионов тонн, консервативном - 502,2 миллиона тонн. В 2028 году по базовому и консервативному сценариям ожидалось 525 миллионов и 507,2 миллиона тонн соответственно, а в 2029 - 525 миллионов и 512,2 миллиона тонн соответственно.

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нефть, газ, россия