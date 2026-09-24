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Цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель - 24.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent превысила 108 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 108 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:36+0300

2026-09-24T18:36+0300

2026-09-24T18:36+0300

нефть

brent

wti

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 108 долларов за баррель, следует из данных торгов.По состоянию на 18.32 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,62% относительно предыдущего закрытия - до 107,86 доллара за баррель. Минутами ранее значение впервые с 16 сентября превысило 108 долларов.Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,64% - до 96,44 доллара за баррель.

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нефть, brent, wti