https://1prime.ru/20260924/neyroseti-873639729.html

В России появится база данных для обучения нейросетей

В России появится база данных для обучения нейросетей - 24.09.2026, ПРАЙМ

В России появится база данных для обучения нейросетей

Аппарат президента РФ занимается созданием национального корпуса данных, на котором будут обучаться российские и западные нейросети, исходя из культурного кода... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:58+0300

2026-09-24T13:58+0300

2026-09-24T13:58+0300

технологии

россия

вшэ

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Аппарат президента РФ занимается созданием национального корпуса данных, на котором будут обучаться российские и западные нейросети, исходя из культурного кода России, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. В ходе своего выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур Журавский отметил, что искусственный интеллект необходимо регулировать, так как всегда существуют риски манипуляции и фальсификации данных с помощью нейросетей. Поэтому в России уже есть соответствующий закон, уполномоченные органы и форматы, а также существует поручение президента РФ Владимира Путина о создании национального корпуса данных. "Мы сейчас этим занимаемся вместе с (российской - ред.) академией наук, вместе с крупнейшими компаниями, которые разрабатывают искусственный интеллект, вместе с университетами, потому что нужно определить этот корпус данных, на которых нужно валидным образом... обучать нейросети, чтобы они были не только с точки зрения знания, адаптивные нашему цивилизационному культурному коду, но и с точки зрения аксеологии были ориентированы на то, что ценностно для нас", - сказал Журавский. Он подчеркнул, что любая нейросеть в самом начале общения с человеком пытается адаптироваться под его цифровой образ, войти в доверие к потребителю. В этот момент алгоритмы нейросетей хвалят собеседника и во всем с ним соглашаются. Однако потом, когда механизмы "преодолеют критический порог восприятия", они начинают использовать манипуляции. "Западные ИИ-агенты, которые сейчас по сути становятся сопровождающими с детства детишек, они не воспринимаются ими критически... Например, в 6-7 классе 14% школьников сейчас, по данным Высшей школы экономики, вообще считают, что искусственный интеллект никогда не ошибается. В 10-11 (классах - ред.) - это уже 5%. Поскольку исследовали только 6-11 классы, то мы не знаем, что там в первом классе. Но по всей видимости, при такой аппроксимации около 50% должно некритично воспринимать искусственный интеллект", - добавил Журавский. По его словам, многие на Западе уже при помощи таких персональных агентов ведут бухгалтерию, проектируют свой летний отдых, делегируют управленческие функции. При этом, подчеркнул замначальника управления президента РФ, люди не понимают, что под внешней оболочкой персонального агента скрывается тот факт, что данные, переданные человеком по его же пользовательскому соглашению, могут быть использованы в интересах третьих лиц. "Мы движемся в сторону создания своего независимого искусственного интеллекта, обученного, аксиологически воспитанного. С какой целью делается сейчас вот эта модель национального корпуса данных? Чтобы потом, в том числе и западные модели, которые будут распространяться здесь официально, чтобы они тоже обучались на этом корпусе данных и имели... рейтинг желательных и правильных ответов в случае их использования на территории Российской Федерации. Поэтому мы движемся к этому", - резюмировал Журавский. XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит 24-26 сентября. РИА Новости – стратегический информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, вшэ