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Таможенные органы стран ЕАЭС выработали новые подходы к упрощению процедур
Таможенные органы стран ЕАЭС выработали новые подходы к упрощению процедур - 24.09.2026, ПРАЙМ
Таможенные органы стран ЕАЭС выработали новые подходы к упрощению процедур
Таможенные органы стран ЕАЭС выработали на встрече в четверг в Бресте новые единые подходы к упрощению таможенных процедур, сообщила пресс-служба... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:23+0300
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МИНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Таможенные органы стран ЕАЭС выработали на встрече в четверг в Бресте новые единые подходы к упрощению таможенных процедур, сообщила пресс-служба государственного таможенного комитета Белоруссии.
По информации таможенного комитета, в белорусском Бресте прошло заседание Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС.
"Стороны обсудили дальнейшую координацию практического взаимодействия и выработали новые единые подходы в упрощении таможенных процедур", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего в Бресте согласованы позиции по 20 вопросам. Акцент был сделан на унификации законодательства, цифровизации, защите интересов бизнеса и борьбе с контрабандой.
Согласно сообщению, белорусской стороной вынесены для обсуждения темы, касающиеся сроков проведения таможенного досмотра, обмена информацией о временно ввезенных транспортных средствах для личного пользования, порядка убытия с территории ЕАЭС отдельных категорий товаров морскими судами.
"Коллеги по союзу инициировали для рассмотрения темы, связанные с применением пассажирской таможенной декларации, актуализацией перечня налогоемких товаров, согласованием и мониторингом стоимостных индикаторов риска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании оценена эффективность исполнения таможенными службами решений предыдущего заседания. Закреплено дальнейшее совершенствование форм и методов таможенного контроля.
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Таможенные органы стран ЕАЭС выработали новые подходы к упрощению процедур
Таможенные органы стран ЕАЭС выработали единые подходы к упрощению таможенных процедур
МИНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Таможенные органы стран ЕАЭС выработали на встрече в четверг в Бресте новые единые подходы к упрощению таможенных процедур, сообщила пресс-служба государственного таможенного комитета Белоруссии.
По информации таможенного комитета, в белорусском Бресте прошло заседание Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС.
"Стороны обсудили дальнейшую координацию практического взаимодействия и выработали новые единые подходы в упрощении таможенных процедур", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего в Бресте согласованы позиции по 20 вопросам. Акцент был сделан на унификации законодательства, цифровизации, защите интересов бизнеса и борьбе с контрабандой.
Согласно сообщению, белорусской стороной вынесены для обсуждения темы, касающиеся сроков проведения таможенного досмотра, обмена информацией о временно ввезенных транспортных средствах для личного пользования, порядка убытия с территории ЕАЭС отдельных категорий товаров морскими судами.
"Коллеги по союзу инициировали для рассмотрения темы, связанные с применением пассажирской таможенной декларации, актуализацией перечня налогоемких товаров, согласованием и мониторингом стоимостных индикаторов риска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании оценена эффективность исполнения таможенными службами решений предыдущего заседания. Закреплено дальнейшее совершенствование форм и методов таможенного контроля.