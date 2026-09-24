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Добровольцы отправятся на поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Добровольцы отправятся на поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson
Добровольцы отправятся на поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson - 24.09.2026, ПРАЙМ
Добровольцы отправятся на поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson
Добровольцы в конце октября отправятся в поисковую экспедицию в район Тернейском округе Приморья, где в июне пропал вертолет Robinson, сообщил РИА Новости брат... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:45+0300
2026-09-24T08:45+0300
бизнес
общество
приморье
приморский край
межгосударственный авиационный комитет
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – ПРАЙМ. Добровольцы в конце октября отправятся в поисковую экспедицию в район Тернейском округе Приморья, где в июне пропал вертолет Robinson, сообщил РИА Новости брат пилота Игорь. Вертолет компании "Гранат" пропал в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Поиски проводились в условиях труднопроходимой, гористой местности. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. С 4 августа наземные поиски были приостановлены, но продолжались авиацией и беспилотниками. С 1 сентября приостановлена активная фаза поисков. "Где-то в конце октября, числа 20, возможно стартуем. Снега там еще не будет, а если и пойдет, я думаю, ничего страшного. У нас есть свои "квадраты": до Светлой 10 (квадратных – ред.) километров. И за Светлой до Единки - весь этот маршрут вглубь леса, примерно 90 квадратных километров. Большой пятак", - сказал собеседник. Он отметил, что одна группа будет заходить с рек, другая – с леса на мотоциклах, там есть лесные дороги. Брат пилота также рассказал, что идет сбор средств на поисковую операцию, часть необходимого уже удалось купить. Самое дорогостоящее оборудование – это спутниковые телефоны и навигация, с ними добровольцам обещала помочь лесоохрана. Накануне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что комиссия начала расследование пропажи вертолета.
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бизнес, общество , приморье, приморский край, межгосударственный авиационный комитет
Бизнес, Общество , Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Межгосударственный авиационный комитет
08:45 24.09.2026
 
Добровольцы отправятся на поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson

Брат пилота Robinson Игорь: добровольцы в конце октября отправятся в поисковую экспедицию

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – ПРАЙМ. Добровольцы в конце октября отправятся в поисковую экспедицию в район Тернейском округе Приморья, где в июне пропал вертолет Robinson, сообщил РИА Новости брат пилота Игорь.
Вертолет компании "Гранат" пропал в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Поиски проводились в условиях труднопроходимой, гористой местности. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. С 4 августа наземные поиски были приостановлены, но продолжались авиацией и беспилотниками. С 1 сентября приостановлена активная фаза поисков.
"Где-то в конце октября, числа 20, возможно стартуем. Снега там еще не будет, а если и пойдет, я думаю, ничего страшного. У нас есть свои "квадраты": до Светлой 10 (квадратных – ред.) километров. И за Светлой до Единки - весь этот маршрут вглубь леса, примерно 90 квадратных километров. Большой пятак", - сказал собеседник.
Он отметил, что одна группа будет заходить с рек, другая – с леса на мотоциклах, там есть лесные дороги.
Брат пилота также рассказал, что идет сбор средств на поисковую операцию, часть необходимого уже удалось купить. Самое дорогостоящее оборудование – это спутниковые телефоны и навигация, с ними добровольцам обещала помочь лесоохрана.
Накануне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что комиссия начала расследование пропажи вертолета.
 
БизнесОбществоПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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