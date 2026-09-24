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Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год
Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год - 24.09.2026, ПРАЙМ
Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год
Добыча нефти в России в текущем году составит 494 миллиона тонн, в 2027 году вырастет до 500 миллионов тонн, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:13+0300
2026-09-24T16:13+0300
2026-09-24T16:13+0300
нефть
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в текущем году составит 494 миллиона тонн, в 2027 году вырастет до 500 миллионов тонн, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Оценку добычи нефти на этот год установили на уровне 494 миллиона тонн. В 2027 году ожидаем восстановление до 500 миллионов тонн, в 2028–2029 годах – 505 миллионов тонн", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
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нефть, максим решетников
Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год
Решетников: добыча нефти в России в текущем году составит 494 миллиона тонн