https://1prime.ru/20260924/reshetnikov-873647323.html

Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год

Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год - 24.09.2026, ПРАЙМ

Решетников озвучил прогноз по добыче нефти на 2027 год

Добыча нефти в России в текущем году составит 494 миллиона тонн, в 2027 году вырастет до 500 миллионов тонн, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:13+0300

2026-09-24T16:13+0300

2026-09-24T16:13+0300

нефть

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в текущем году составит 494 миллиона тонн, в 2027 году вырастет до 500 миллионов тонн, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Оценку добычи нефти на этот год установили на уровне 494 миллиона тонн. В 2027 году ожидаем восстановление до 500 миллионов тонн, в 2028–2029 годах – 505 миллионов тонн", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

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нефть, максим решетников