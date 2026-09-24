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Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет

Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет - 24.09.2026, ПРАЙМ

Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск Росавиации на полеты на египетский курорт Борг-Эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга, следует из... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:23+0300

2026-09-24T12:23+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск Росавиации на полеты на египетский курорт Борг-Эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Авиаперевозчик запросил разрешения на выполнение полетов до семи раз в неделю по обоим направлениям, отмечено в сообщении. Сейчас по этому маршруту рейсы не выполняет ни одна авиакомпания. Росавиация в начале августа сообщила, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араби Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Рейсы в Эль-Аламейн запустили египетские перевозчики, а Red Wings сообщала РИА Новости, что намерена запустить рейсы в Эль-Аламейн из Москвы и Екатеринбурга.

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