https://1prime.ru/20260924/rosaviatsija-873634240.html
Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет
Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет - 24.09.2026, ПРАЙМ
Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск Росавиации на полеты на египетский курорт Борг-Эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга, следует из... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:23+0300
2026-09-24T12:23+0300
2026-09-24T12:23+0300
бизнес
туризм
египет
москва
екатеринбург
росавиация
red wings
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873634240.jpg?1790241827
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск Росавиации на полеты на египетский курорт Борг-Эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Авиаперевозчик запросил разрешения на выполнение полетов до семи раз в неделю по обоим направлениям, отмечено в сообщении. Сейчас по этому маршруту рейсы не выполняет ни одна авиакомпания.
Росавиация в начале августа сообщила, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араби Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Рейсы в Эль-Аламейн запустили египетские перевозчики, а Red Wings сообщала РИА Новости, что намерена запустить рейсы в Эль-Аламейн из Москвы и Екатеринбурга.
египет
москва
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, египет, москва, екатеринбург, росавиация, red wings
Бизнес, Туризм, ЕГИПЕТ, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, Росавиация, Red Wings
Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет
Red Wings запросила допуск Росавиации на полеты в Египет из Жуковского и Екатеринбурга
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуск Росавиации на полеты на египетский курорт Борг-Эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Авиаперевозчик запросил разрешения на выполнение полетов до семи раз в неделю по обоим направлениям, отмечено в сообщении. Сейчас по этому маршруту рейсы не выполняет ни одна авиакомпания.
Росавиация в начале августа сообщила, что по поручению Минтранса открыла авиасообщение в города Борг-эль-Араби Эль-Аламейн, находящиеся на средиземноморском побережье Египта. Рейсы в Эль-Аламейн запустили египетские перевозчики, а Red Wings сообщала РИА Новости, что намерена запустить рейсы в Эль-Аламейн из Москвы и Екатеринбурга.