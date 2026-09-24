https://1prime.ru/20260924/roskachestvo-873620536.html

Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек

Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек - 24.09.2026, ПРАЙМ

Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек

Системные нарушения маркировки у шерстяных тапочек на маркетплейсах выявило Роскачество, в 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T08:18+0300

2026-09-24T08:18+0300

2026-09-24T08:18+0300

бизнес

роскачество

wildberries

яндекс маркет

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Системные нарушения маркировки у шерстяных тапочек на маркетплейсах выявило Роскачество, в 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие "шерсть" на "мех" и "овчина", сообщили РИА Новости в организации. Роскачество подвело итоги первого этапа мониторинга шерстяных тапочек, представленных на крупнейших российских маркетплейсах. В ходе проверки 608 товарных карточек на Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркете", у 488 из них выявлены нарушения в маркировке и оформлении разрешительной документации. "В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятия "шерсть" на "мех" и "овчина", - говорится в сообщении. В Роскачестве уточнили, что наибольшее количество нарушений зафиксировано на Wildberries - 99%, а наименьшее - на "Яндекс.Маркете" - 55%. Кроме того, у четверти карточек товара отсутствует информация о производителе. По словам экспертов, это создает риски для потребителя и способствует распространению фальсификата. Также замечены другие несоответствия в документах и маркировке. "Ситуация, когда под видом одной продукции продается совершенно другая или к товару прилагается декларация на медицинские изделия, - это прямое нарушение законодательства и обман потребителя. "Зеленая галочка" с просроченной декларацией не несет никакой ценности и не подтверждает безопасность товара. Продажа без действующего разрешительного документа влечет остановку продаж и штрафы", - подчеркнули в Роскачестве. Там добавили, что мониторинг проведен в рамках государственной инициативы "Шерсть России", направленной на поддержку отечественных производителей и защиту рынка от фальсификата. Второй этап исследования с лабораторными анализами запланирован на конец 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, роскачество, wildberries, яндекс маркет