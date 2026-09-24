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Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек
Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек - 24.09.2026, ПРАЙМ
Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек
Системные нарушения маркировки у шерстяных тапочек на маркетплейсах выявило Роскачество, в 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:18+0300
2026-09-24T08:18+0300
бизнес
роскачество
wildberries
яндекс маркет
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Системные нарушения маркировки у шерстяных тапочек на маркетплейсах выявило Роскачество, в 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие "шерсть" на "мех" и "овчина", сообщили РИА Новости в организации. Роскачество подвело итоги первого этапа мониторинга шерстяных тапочек, представленных на крупнейших российских маркетплейсах. В ходе проверки 608 товарных карточек на Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркете", у 488 из них выявлены нарушения в маркировке и оформлении разрешительной документации. "В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятия "шерсть" на "мех" и "овчина", - говорится в сообщении. В Роскачестве уточнили, что наибольшее количество нарушений зафиксировано на Wildberries - 99%, а наименьшее - на "Яндекс.Маркете" - 55%. Кроме того, у четверти карточек товара отсутствует информация о производителе. По словам экспертов, это создает риски для потребителя и способствует распространению фальсификата. Также замечены другие несоответствия в документах и маркировке. "Ситуация, когда под видом одной продукции продается совершенно другая или к товару прилагается декларация на медицинские изделия, - это прямое нарушение законодательства и обман потребителя. "Зеленая галочка" с просроченной декларацией не несет никакой ценности и не подтверждает безопасность товара. Продажа без действующего разрешительного документа влечет остановку продаж и штрафы", - подчеркнули в Роскачестве. Там добавили, что мониторинг проведен в рамках государственной инициативы "Шерсть России", направленной на поддержку отечественных производителей и защиту рынка от фальсификата. Второй этап исследования с лабораторными анализами запланирован на конец 2026 года.
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бизнес, роскачество, wildberries, яндекс маркет
Бизнес, Роскачество, Wildberries, Яндекс Маркет
08:18 24.09.2026
 
Роскачество выявило нарушения маркировки у шерстяных тапочек

Роскачество выявило системные нарушения маркировки у шерстяных тапочек на маркетплейсах

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Системные нарушения маркировки у шерстяных тапочек на маркетплейсах выявило Роскачество, в 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие "шерсть" на "мех" и "овчина", сообщили РИА Новости в организации.
Роскачество подвело итоги первого этапа мониторинга шерстяных тапочек, представленных на крупнейших российских маркетплейсах. В ходе проверки 608 товарных карточек на Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркете", у 488 из них выявлены нарушения в маркировке и оформлении разрешительной документации.
"В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятия "шерсть" на "мех" и "овчина", - говорится в сообщении.
В Роскачестве уточнили, что наибольшее количество нарушений зафиксировано на Wildberries - 99%, а наименьшее - на "Яндекс.Маркете" - 55%.
Кроме того, у четверти карточек товара отсутствует информация о производителе. По словам экспертов, это создает риски для потребителя и способствует распространению фальсификата. Также замечены другие несоответствия в документах и маркировке.
"Ситуация, когда под видом одной продукции продается совершенно другая или к товару прилагается декларация на медицинские изделия, - это прямое нарушение законодательства и обман потребителя. "Зеленая галочка" с просроченной декларацией не несет никакой ценности и не подтверждает безопасность товара. Продажа без действующего разрешительного документа влечет остановку продаж и штрафы", - подчеркнули в Роскачестве.
Там добавили, что мониторинг проведен в рамках государственной инициативы "Шерсть России", направленной на поддержку отечественных производителей и защиту рынка от фальсификата. Второй этап исследования с лабораторными анализами запланирован на конец 2026 года.
 
БизнесРоскачествоWildberriesЯндекс Маркет
 
 
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