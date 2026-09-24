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Россия нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки
Россия нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки
Россия в январе-августе 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки в 6,5 раза в натуральном выражении и в 2,7 раза - в стоимостном, до 350 | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:34+0300
2026-09-24T10:34+0300
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сельское хозяйство
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агроэкспорт
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки в 6,5 раза в натуральном выражении и в 2,7 раза - в стоимостном, до 350 тысяч тонн на сумму более 101 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за 8 месяцев 2026 года Россия ввезла в страны Южной Америки около 350 тысяч тонн продукции АПК на сумму более 101 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 6,5 раза в натуральном выражении и в 2,7 раза - в стоимостном", - говорится в сообщении. Среди стран материка, по данным центра, самыми крупными импортерами стали Бразилия, Венесуэла и Колумбия. Также Россия в 2026 году осуществляла поставки продукции АПК в Уругвай, Перу, Аргентину, Суринам и Парагвай, добавили в "Агроэкспорте".
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сельское хозяйство, россия, южная америка, бразилия, венесуэла, агроэкспорт
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Агроэкспорт
Россия нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки
"Агроэкспорт": Россия нарастила экспорт продукции АПК в страны Южной Америки