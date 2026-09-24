Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/rossija-873662653.html
Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов
Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов
Россия работает над гармонизацией национальных классификаций запасов и ресурсов углеводородного сырья (УВС) с рядом стран СНГ, сообщил руководитель Роснедр Олег | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:29+0300
2026-09-24T19:29+0300
россия
белоруссия
казахстан
киргизия
снг
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873662653.jpg?1790267384
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия работает над гармонизацией национальных классификаций запасов и ресурсов углеводородного сырья (УВС) с рядом стран СНГ, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов. "По… направлению "Гармонизация национальных классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых с международными системами" российская сторона продолжает активно участвовать в работе со странами СНГ", - сказал он, выступая на сессии межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр. Казанов отметил, что Россия работает с Белоруссией над сопоставлением национальных классификаций, проводит консультации и обмен нормативно-методическими документами. Следующим этапом станет формирование предложений по гармонизации подходов к классификации подземных вод и лечебных грязей, а также определение порядка разработки модельного классификатора трудноизвлекаемых запасов углеводородов и единых методических рекомендаций по оценке нефтегазовых запасов в нетрадиционных коллекторах. "В рамках взаимодействия геологических служб России и Республики Узбекистан в июне 2026 года сформирована российско-узбекская рабочая группа для оценки запасов УВС на основании реальных данных месторождений обеих стран. На ближайший период планируется разработка и согласование связующего документа между национальными классификациями УВС", - рассказал также Казанов. По его словам, с Казахстаном уже начаты работы над сопоставлением оценок запасов углеводородов по реальным месторождениям обеих стран. С Киргизией в 2026 году проведено установочное совещание рабочей группы и запланирован ряд семинаров по обмену опытом в области государственной экспертизы материалов подсчета запасов и технико-экономического обоснования кондиций.
белоруссия
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, казахстан, киргизия, снг, роснедра
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, СНГ, Роснедра
19:29 24.09.2026
 
Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов

Роснедра: Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов с СНГ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия работает над гармонизацией национальных классификаций запасов и ресурсов углеводородного сырья (УВС) с рядом стран СНГ, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов.
"По… направлению "Гармонизация национальных классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых с международными системами" российская сторона продолжает активно участвовать в работе со странами СНГ", - сказал он, выступая на сессии межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр.
Казанов отметил, что Россия работает с Белоруссией над сопоставлением национальных классификаций, проводит консультации и обмен нормативно-методическими документами.
Следующим этапом станет формирование предложений по гармонизации подходов к классификации подземных вод и лечебных грязей, а также определение порядка разработки модельного классификатора трудноизвлекаемых запасов углеводородов и единых методических рекомендаций по оценке нефтегазовых запасов в нетрадиционных коллекторах.
"В рамках взаимодействия геологических служб России и Республики Узбекистан в июне 2026 года сформирована российско-узбекская рабочая группа для оценки запасов УВС на основании реальных данных месторождений обеих стран. На ближайший период планируется разработка и согласование связующего документа между национальными классификациями УВС", - рассказал также Казанов.
По его словам, с Казахстаном уже начаты работы над сопоставлением оценок запасов углеводородов по реальным месторождениям обеих стран. С Киргизией в 2026 году проведено установочное совещание рабочей группы и запланирован ряд семинаров по обмену опытом в области государственной экспертизы материалов подсчета запасов и технико-экономического обоснования кондиций.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯСНГРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала