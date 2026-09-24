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Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов

Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Россия работает над гармонизацией нацклассификаций запасов углеводородов

Россия работает над гармонизацией национальных классификаций запасов и ресурсов углеводородного сырья (УВС) с рядом стран СНГ, сообщил руководитель Роснедр Олег | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T19:29+0300

2026-09-24T19:29+0300

2026-09-24T19:29+0300

россия

белоруссия

казахстан

киргизия

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роснедра

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия работает над гармонизацией национальных классификаций запасов и ресурсов углеводородного сырья (УВС) с рядом стран СНГ, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов. "По… направлению "Гармонизация национальных классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых с международными системами" российская сторона продолжает активно участвовать в работе со странами СНГ", - сказал он, выступая на сессии межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр. Казанов отметил, что Россия работает с Белоруссией над сопоставлением национальных классификаций, проводит консультации и обмен нормативно-методическими документами. Следующим этапом станет формирование предложений по гармонизации подходов к классификации подземных вод и лечебных грязей, а также определение порядка разработки модельного классификатора трудноизвлекаемых запасов углеводородов и единых методических рекомендаций по оценке нефтегазовых запасов в нетрадиционных коллекторах. "В рамках взаимодействия геологических служб России и Республики Узбекистан в июне 2026 года сформирована российско-узбекская рабочая группа для оценки запасов УВС на основании реальных данных месторождений обеих стран. На ближайший период планируется разработка и согласование связующего документа между национальными классификациями УВС", - рассказал также Казанов. По его словам, с Казахстаном уже начаты работы над сопоставлением оценок запасов углеводородов по реальным месторождениям обеих стран. С Киргизией в 2026 году проведено установочное совещание рабочей группы и запланирован ряд семинаров по обмену опытом в области государственной экспертизы материалов подсчета запасов и технико-экономического обоснования кондиций.

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россия, белоруссия, казахстан, киргизия, снг, роснедра