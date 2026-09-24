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Россия показала Барбадосу решения для налогового администрирования - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Россия показала Барбадосу решения для налогового администрирования
Россия показала Барбадосу решения для налогового администрирования - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россия показала Барбадосу решения для налогового администрирования
Россия продемонстрировала Барбадосу решения для бизнес-процессов в сфере налогового администрирования и специальный налоговый режим для самозанятых, сообщает... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T20:18+0300
2026-09-24T20:18+0300
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узбекистан
киргизия
саудовская аравия
антон силуанов
минфин
фнс россии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала Барбадосу решения для бизнес-процессов в сфере налогового администрирования и специальный налоговый режим для самозанятых, сообщает Минфин РФ по итогам встречи финансовых ведомств стран. "На встрече были продемонстрированы флагманские решения ФНС России для поддержки бизнес-процессов в налоговом администрировании, системы АСК НДС-2 и онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), а также специальный налоговый режим для самозанятых", - говорится в материалах министерства. Встреча состоялась в Минфине России для обмена опытом в сфере информационных технологий и цифровизации государственных финансов. Российскую сторону возглавил министр финансов Антон Силуанов, делегацию Барбадоса – министр финансов и экономики Райан Рикардо Строн. "Опыт России в налоговом администрировании и внедрении IT-технологий активно тиражируют и используют наши зарубежные партнеры, в частности, Узбекистан, Киргизия, Саудовская Аравия. Практические решения Федеральной налоговой службы позволяют повышать собираемость платежей в бюджет, сокращать необоснованные вычеты, делать процесс уплаты налогов максимально быстрым и удобным для налогоплательщиков", – приводятся в материалах слова Силуанова. Барбадосская сторона, в свою очередь, подтвердила высокую заинтересованность в более детальном изучении российских цифровых сервисов и технологических решений, а также поддержала вектор по укреплению сотрудничества и эффективного развития национальных систем налогового администрирования, отмечается в материалах.
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россия, узбекистан, киргизия, саудовская аравия, антон силуанов, минфин, фнс россии, минфин рф
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Антон Силуанов, Минфин, ФНС России, Минфин РФ
20:18 24.09.2026
 
Россия показала Барбадосу решения для налогового администрирования

Минфин: Россия продемонстрировала Барбадосу решения для налогового администрирования

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Россия продемонстрировала Барбадосу решения для бизнес-процессов в сфере налогового администрирования и специальный налоговый режим для самозанятых, сообщает Минфин РФ по итогам встречи финансовых ведомств стран.
"На встрече были продемонстрированы флагманские решения ФНС России для поддержки бизнес-процессов в налоговом администрировании, системы АСК НДС-2 и онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), а также специальный налоговый режим для самозанятых", - говорится в материалах министерства.
Встреча состоялась в Минфине России для обмена опытом в сфере информационных технологий и цифровизации государственных финансов. Российскую сторону возглавил министр финансов Антон Силуанов, делегацию Барбадоса – министр финансов и экономики Райан Рикардо Строн.
"Опыт России в налоговом администрировании и внедрении IT-технологий активно тиражируют и используют наши зарубежные партнеры, в частности, Узбекистан, Киргизия, Саудовская Аравия. Практические решения Федеральной налоговой службы позволяют повышать собираемость платежей в бюджет, сокращать необоснованные вычеты, делать процесс уплаты налогов максимально быстрым и удобным для налогоплательщиков", – приводятся в материалах слова Силуанова.
Барбадосская сторона, в свою очередь, подтвердила высокую заинтересованность в более детальном изучении российских цифровых сервисов и технологических решений, а также поддержала вектор по укреплению сотрудничества и эффективного развития национальных систем налогового администрирования, отмечается в материалах.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНКИРГИЗИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАнтон СилуановМинфинФНС РоссииМинфин РФ
 
 
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