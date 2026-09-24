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СМИ: поставки венесуэльской нефти зашли в тупик из-за роста цен

СМИ: поставки венесуэльской нефти зашли в тупик из-за роста цен - 24.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: поставки венесуэльской нефти зашли в тупик из-за роста цен

Поставки венесуэльской нефти с отгрузкой в октябре зашли в тупик из-за резкого роста стоимости морских перевозок, что привело к срыву переговоров между... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T00:59+0300

2026-09-24T00:59+0300

2026-09-24T00:59+0300

нефть

сша

вашингтон

мексиканский залив

pdvsa

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trafigura

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Поставки венесуэльской нефти с отгрузкой в октябре зашли в тупик из-за резкого роста стоимости морских перевозок, что привело к срыву переговоров между государственной компанией PDVSA и покупателями, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Продажи венесуэльской нефти с отгрузкой в октябре застопорились после того, как резкий рост стоимости доставки сорвал переговоры между государственной нефтяной компанией страны и покупателями ее сырья", - пишет агентство. С конца августа доставка барреля нефти к побережью Мексиканского залива подорожала более чем вдвое - почти до семи долларов. Из-за этого скидка на венесуэльское сырье у берегов США сжимается с 14 до семи долларов к марке Brent, делая его минимум на пять долларов дороже канадской нефти, отмечается в публикации. Ситуация грозит перебоями в поставках для НПЗ США в преддверии промежуточных выборов на фоне и без того высоких цен на дизельное топливо. Положение усугубляет и падение спроса на тяжелую сернистую нефть из-за неожиданных остановок на ремонт крупных американских заводов, включая предприятие ExxonMobil в Джолиете, штат Иллинойс, и завод Valero Energy в Порт-Артуре, штат Техас, передает агентство. При этом, как сообщает агентство, привлеченные Вашингтоном трейдеры Vitol и Trafigura не обязаны покупать сырье у PDVSA и пока отказываются от сделок. Ситуацию усложняет требование полной предоплаты на подконтрольные США счета еще до отгрузки танкеров. Если компромисс не найдут, нефть останется в хранилищах или уйдет новым покупателям. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.

сша

вашингтон

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нефть, сша, вашингтон, мексиканский залив, pdvsa, нпз, trafigura