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СМИ: нефтяные компании США испугались запрета экспорта дизельного топлива

СМИ: нефтяные компании США испугались запрета экспорта дизельного топлива - 24.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: нефтяные компании США испугались запрета экспорта дизельного топлива

Идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику среди американских нефтяных компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T06:47+0300

2026-09-24T06:47+0300

2026-09-24T06:47+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику среди американских нефтяных компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, после того, как в пользу запрета экспорта дизельного топлива высказался президент США Дональд Трамп, руководители таких крупных фирм, как Chevron и ExxonMobil начали связываться с чиновниками американской администрации с тем, чтобы остановить реализацию этой идеи. "После того, как топ-менеджеры американских нефтяных компаний донесли свои страхи до чиновников администрации Трампа, министр энергетики Крис Райт позвонил гендиректорам ряда американских фирм и сказал, что выступает за меру, которая бы не предусматривала запрета на экспорт", - пишет издание. Как отмечает газета, выступая публично в среду, глава минэнерго США заявил о плане сделать ограничения добровольными для американских производителей топлива. Детали плана он обещал предоставить позднее. В среду более 30 организаций нефтяной отрасли, включая API, AFPM и Business Roundtable, написали письмо Трампу, призвав его отказаться от ограничения экспорта. Как отмечает газета, нефтяные компании США опасаются потерять миллиарды долларов из-за возможного запрета, который, по их мнению, может нарушить существующие цепочки производства топлива. В министерстве энергетики США заявили в комментарии газете, что окончательный выбор варианта решения ситуации с ценами на топливо остается за Трампом. Ранее издание Politico сообщало, что власти США разрабатывают план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

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нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп, chevron, politico