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Совет директоров Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом
Совет директоров Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом - 24.09.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом
Совет директоров крупнейшей нефтяной компании Колумбии Ecopetrol избрал новым президентом близкого соратника главы государства Хоакина Гутьерреса, сообщила... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T23:28+0300
2026-09-24T23:28+0300
колумбия
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МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей нефтяной компании Колумбии Ecopetrol избрал новым президентом близкого соратника главы государства Хоакина Гутьерреса, сообщила радиостанция BLU Radio. "Совет директоров компании Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом компании. Его назначение состоится в эту пятницу, 25 сентября, в Санта-Марте, и на нем будет присутствовать президент Абелардо Де Ла Эсприэлья", - говорится в сообщении на сайте радиостанции. Гутьеррес - предприниматель и управленец, выпускник Университета Севера, имеет специализацию в области управления здравоохранением. По информации колумбийских изданий, его профессиональная деятельность была связана главным образом с частным бизнесом, здравоохранением, недвижимостью и управлением компаниями. Новый глава госкомпании тесно связан с президентом де ла Эсприэльей - в течение 20 лет они вместе участвовали в предпринимательских и политических проектах. В ходе президентской кампании Гутьеррес был руководителем избирательного штаба де ла Эсприэльи и стал одним из его ближайших соратников. Ранее, в 2006-2009 годах, он занимал должность заместителя руководителя юридической фирмы De La Espriella Lawyers. По данным газеты El Colombiano, де ла Эсприэлья еще в августе лично представил Гутьерреса профсоюзу работников нефтяной отрасли USO как одного из основных кандидатов на пост главы Ecopetrol. Назначение происходит после смены состава совета директоров Ecopetrol. Внеочередное собрание акционеров 15 сентября избрало новый совет, после чего полномочия по выбору президента компании перешли к обновленному составу директоров. Ecopetrol является крупнейшей нефтяной компанией Колумбии и на 88,5% принадлежит государству.
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колумбия
КОЛУМБИЯ
23:28 24.09.2026
 
Совет директоров Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом

BLU Radio: Хоакин Гутьеррес избран президентом крупнейшей нефтяной компании Колумбии

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МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей нефтяной компании Колумбии Ecopetrol избрал новым президентом близкого соратника главы государства Хоакина Гутьерреса, сообщила радиостанция BLU Radio.
"Совет директоров компании Ecopetrol избрал Хоакина Гутьерреса президентом компании. Его назначение состоится в эту пятницу, 25 сентября, в Санта-Марте, и на нем будет присутствовать президент Абелардо Де Ла Эсприэлья", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.
Гутьеррес - предприниматель и управленец, выпускник Университета Севера, имеет специализацию в области управления здравоохранением. По информации колумбийских изданий, его профессиональная деятельность была связана главным образом с частным бизнесом, здравоохранением, недвижимостью и управлением компаниями.
Новый глава госкомпании тесно связан с президентом де ла Эсприэльей - в течение 20 лет они вместе участвовали в предпринимательских и политических проектах. В ходе президентской кампании Гутьеррес был руководителем избирательного штаба де ла Эсприэльи и стал одним из его ближайших соратников. Ранее, в 2006-2009 годах, он занимал должность заместителя руководителя юридической фирмы De La Espriella Lawyers.
По данным газеты El Colombiano, де ла Эсприэлья еще в августе лично представил Гутьерреса профсоюзу работников нефтяной отрасли USO как одного из основных кандидатов на пост главы Ecopetrol.
Назначение происходит после смены состава совета директоров Ecopetrol. Внеочередное собрание акционеров 15 сентября избрало новый совет, после чего полномочия по выбору президента компании перешли к обновленному составу директоров.
Ecopetrol является крупнейшей нефтяной компанией Колумбии и на 88,5% принадлежит государству.
 
КОЛУМБИЯ
 
 
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