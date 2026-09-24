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NIS запросила у США продление лицензии на операционную деятельность

NIS запросила у США продление лицензии на операционную деятельность - 24.09.2026, ПРАЙМ

NIS запросила у США продление лицензии на операционную деятельность

Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США, запросила у американского Минфина очередное продление лицензии на... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:18+0300

2026-09-24T13:18+0300

2026-09-24T13:25+0300

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нефть

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nis

газпром

mol

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БЕЛГРАД, 24 сен – ПРАЙМ. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США, запросила у американского Минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность, сообщила пресс-служба компании. "Компания NIS подала Управлению по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на получение особой лицензии на операционную деятельность после 30 сентября, когда истекает срок предыдущей лицензии", - говорится в сообщении на сайте компании. "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, последний установленный минфином США - 30 сентября. До этой же даты действует и временная лицензия на оперативную деятельность NIS. Власти Сербии в середине июня подписали с MOL договор о будущем управлении NIS в случае, если сделка с "Газпром нефтью" состоится. Сербия, которой сейчас принадлежит 29,8% российско-сербской компании, выкупит у MOL еще 5% акций NIS, и единственный в стране НПЗ минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергокомпаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек и обеспечивает порядка 9% ежегодных доходов бюджета Сербии. Компания владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево.

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газ, нефть, сша, сербия, nis, газпром, mol