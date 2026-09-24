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Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание СМИ

Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание СМИ - 24.09.2026, ПРАЙМ

Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание СМИ

Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico, говорится в официальном заявлении... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:03+0300

2026-09-24T22:03+0300

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ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico, говорится в официальном заявлении директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы Мики Стопперич в распоряжении РИА Новости.Согласно поданному в суд документу, в четверг утром Белый дом получил распоряжение активировать постоянные пропуска репортеров, после чего Секретная служба США восстановила их действие в системе и доставила изъятые ранее бейджи на контрольно-пропускной пункт для выдачи представителям СМИ.Представители медиа уже подтвердили возвращение к работе в Белом доме. Как сообщили в прямом эфире MSNOW, Секретная служба разрешила двум сотрудникам телеканала пройти на территорию президентского комплекса. Незадолго до этого телеканал CNN также подтвердил, что их репортеры смогли беспрепятственно попасть в пресс-центр Западного крыла.Ранее в четверг судья Федерального окружного суда по округу Колумбия Тимоти Келли удовлетворил совместный экстренный иск СМИ и заблокировал введенные Белым домом ограничения сроком на 14 дней, обязав администрацию "немедленно восстановить" аккредитации журналистов. За это время суд намерен выслушать позиции обеих сторон.Президент США Дональд Трамп 18 сентября объявил о запрете CNN, MSNOW и Politico работать в Белом доме, обвинив их в распространении "фейковых новостей". В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки к конституции о свободе слова.При этом министерство юстиции США заявило ранее, что Трамп вправе отказать СМИ в доступе в Белый дом по своему усмотрению, а также руководствуясь соображениями национальной безопасности, свидетельствует судебный документ, поданный американской администрацией в ответ на иск телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico.

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технологии, сша, колумбия, дональд трамп, cnn, politico