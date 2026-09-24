Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание СМИ
Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа журналистам CNN, MSNOW и Politico
ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico, говорится в официальном заявлении директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы Мики Стопперич в распоряжении РИА Новости.
Согласно поданному в суд документу, в четверг утром Белый дом получил распоряжение активировать постоянные пропуска репортеров, после чего Секретная служба США восстановила их действие в системе и доставила изъятые ранее бейджи на контрольно-пропускной пункт для выдачи представителям СМИ.
Представители медиа уже подтвердили возвращение к работе в Белом доме. Как сообщили в прямом эфире MSNOW, Секретная служба разрешила двум сотрудникам телеканала пройти на территорию президентского комплекса. Незадолго до этого телеканал CNN также подтвердил, что их репортеры смогли беспрепятственно попасть в пресс-центр Западного крыла.
Ранее в четверг судья Федерального окружного суда по округу Колумбия Тимоти Келли удовлетворил совместный экстренный иск СМИ и заблокировал введенные Белым домом ограничения сроком на 14 дней, обязав администрацию "немедленно восстановить" аккредитации журналистов. За это время суд намерен выслушать позиции обеих сторон.
Президент США Дональд Трамп 18 сентября объявил о запрете CNN, MSNOW и Politico работать в Белом доме, обвинив их в распространении "фейковых новостей". В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки к конституции о свободе слова.
При этом министерство юстиции США заявило ранее, что Трамп вправе отказать СМИ в доступе в Белый дом по своему усмотрению, а также руководствуясь соображениями национальной безопасности, свидетельствует судебный документ, поданный американской администрацией в ответ на иск телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico.