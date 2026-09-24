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ТМК назвала основные конкуренты на рынках России и СНГ - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ТМК назвала основные конкуренты на рынках России и СНГ
ТМК назвала основные конкуренты на рынках России и СНГ - 24.09.2026, ПРАЙМ
ТМК назвала основные конкуренты на рынках России и СНГ
Основными конкурентами Трубной металлургической компании (ТМК) на рынках России и СНГ в первом полугодии были отечественные предприятия и производители труб из... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:22+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основными конкурентами Трубной металлургической компании (ТМК) на рынках России и СНГ в первом полугодии были отечественные предприятия и производители труб из Китая, Белоруссии и Казахстана, говорится в отчете компании. "В первом полугодии 2026 года на рынках России и СНГ основными конкурентами ТМК выступали российские предприятия трубной отрасли и производители труб из Китая, Белоруссии и Казахстана", - сказано в отчете. Отмечается, что в настоящее время на рынке ЕАЭС действует 6 мер торговой защиты от недобросовестного импорта стальных труб: 4 меры в отношении труб из Китая и 2 меры в отношении труб из Украины. Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам первого полугодия возрос более чем в 9 раз, до 30,136 миллиарда рублей. Продажи трубной продукции сократились примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, сообщала ранее компания. ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
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бизнес, россия, китай, белоруссия, казахстан, снг, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, СНГ, ЕАЭС
10:22 24.09.2026 (обновлено: 10:26 24.09.2026)
 
ТМК назвала основные конкуренты на рынках России и СНГ

ТМК: основными конкурентами на рынках России и СНГ были отечественные предприятия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основными конкурентами Трубной металлургической компании (ТМК) на рынках России и СНГ в первом полугодии были отечественные предприятия и производители труб из Китая, Белоруссии и Казахстана, говорится в отчете компании.
"В первом полугодии 2026 года на рынках России и СНГ основными конкурентами ТМК выступали российские предприятия трубной отрасли и производители труб из Китая, Белоруссии и Казахстана", - сказано в отчете.
Отмечается, что в настоящее время на рынке ЕАЭС действует 6 мер торговой защиты от недобросовестного импорта стальных труб: 4 меры в отношении труб из Китая и 2 меры в отношении труб из Украины.
Чистый убыток ТМК по МСФО по итогам первого полугодия возрос более чем в 9 раз, до 30,136 миллиарда рублей. Продажи трубной продукции сократились примерно на треть, до 1,173 миллиона тонн, сообщала ранее компания.
ТМК - ведущий в России поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНСНГЕАЭС
 
 
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