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Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на отдых в Египте

Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на отдых в Египте - 24.09.2026, ПРАЙМ

Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на отдых в Египте

Туроператоры фиксируют рост спроса российских туристов на отдых в Египте на осенние школьные каникулы: рост количества бронирований у компаний может... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:09+0300

2026-09-24T10:09+0300

2026-09-24T10:31+0300

туризм

бизнес

россия

египет

атор

anex

pegas touristik

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост спроса российских туристов на отдых в Египте на осенние школьные каникулы: рост количества бронирований у компаний может варьироваться от 35 до 40% в годовом выражении, а у отдельных операторов продажи показывают почти двукратный рост, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "У Anex количество бронирований увеличилось более чем вдвое. В премиальном сегменте PAC Group продажи прибавили около 35-40%", - привели в АТОР годовую динамику бронирования россиянами отдыха в Египте на осенние каникулы. При этом в туроператорах Pegas Touristik и "Русский Экспресс" динамика продаж сохраняется на уровне прошлого года. Как отметили в агрегаторе "Слетать.ру", на пятизвездочные отели приходится 57,2% заявок, на четырехзвездочные - 41%, причем за год доля четырехзвездочных гостиниц выросла на 5 процентных пунктов. В АТОР добавили, что длинные осенние каникулы почти не повлияли на продолжительность отдыха. Так, большинство семей по-прежнему едет на 8-10 ночей. "Египет остается направлением с небольшой глубиной продаж: многие туристы покупают тур примерно за месяц до вылета", - добавили в ассоциации. Там напомнили, что для школьников на четвертной системе Минпросвещения рекомендовало каникулы с 26 октября по 3 ноября. Соответственно, вместе с выходными 24-25 октября и праздничным 4 ноября у детей на пятидневке получится 12 свободных дней подряд.

египет

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туризм, бизнес, россия, египет, атор, anex, pegas touristik