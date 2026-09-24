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В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества

В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества - 24.09.2026, ПРАЙМ

В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества

Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг национальная... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:15+0300

2026-09-24T13:15+0300

2026-09-24T13:15+0300

запорожская область

украина

укрэнерго

всу

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании добавили, что также обесточены абоненты в подконтрольной ВСУ части ДНР и Запорожской области. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточена часть абонентов в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

запорожская область

украина

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запорожская область, украина, укрэнерго, всу