https://1prime.ru/20260924/ukraina-873637412.html
В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества
В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества - 24.09.2026, ПРАЙМ
В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества
Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг национальная... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:15+0300
2026-09-24T13:15+0300
2026-09-24T13:15+0300
запорожская область
украина
укрэнерго
всу
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании добавили, что также обесточены абоненты в подконтрольной ВСУ части ДНР и Запорожской области.
В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточена часть абонентов в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
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запорожская область, украина, укрэнерго, всу
Запорожская область, УКРАИНА, Укрэнерго, ВСУ
В шести областях Украины часть абонентов осталась без электричества
"Укрэнерго": часть абонентов осталась без света в шести областях Украины
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании добавили, что также обесточены абоненты в подконтрольной ВСУ части ДНР и Запорожской области.
В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий обесточена часть абонентов в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.